De acuerdo con la cadena CBS, que citó a una fuente “familiarizada con los planes”, la Administración del presidente Donald Trump envió los aviones a la isla caribeña para reforzar las operaciones contra los carteles de la droga.

Más noticias

El Pentágono, consultado por EFE, declinó hacer comentarios sobre esta movilización militar, que se interpreta como una señal de mayor presión en la región.

Operativo de Estados Unidos en el Caribe

Este despliegue se suma a un reciente operativo en el que Estados Unidos atacó una embarcación en el mar Caribe, presuntamente vinculada al grupo criminal Tren de Aragua.

Según Washington, en el hecho murieron 11 personas, a las que la Casa Blanca describió como miembros de una organización transnacional asociada al Gobierno de Nicolás Maduro. La portavoz Anna Kelly aseguró a EFE que el ataque respondió a los intereses de seguridad nacional y se realizó conforme “a las leyes de un conflicto armado”.

Tensión aumentó por el sobrevuelo de dos aviones venezolanos

La tensión aumentó también tras la denuncia del Departamento de Defensa sobre el sobrevuelo de dos aviones F-16 venezolanos en torno al destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe. El Pentágono calificó esa acción como una “maniobra provocativa” y advirtió de posibles respuestas si continúan los incidentes de este tipo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó el mensaje de firmeza al declarar, durante su visita a México, que Washington volverá a atacar militarmente a los carteles de la droga.

“Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”, aseguró el funcionario, quien defendió la ofensiva como parte de una estrategia para frenar la violencia que atribuye a los narcotraficantes.

En paralelo, Estados Unidos mantiene en la región ocho barcos de guerra equipados con misiles y un submarino nuclear, todos desplegados en áreas cercanas a las costas venezolanas.

Enlace externo: Puerto Rico

Con información de EFE