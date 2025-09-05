Según el Departamento de Defensa estadounidense, las aeronaves F-16 del régimen de Nicolás Maduro se aproximaron al destructor de misiles guiados USS Jason Dunham, parte de una flotilla desplegada en el sur del Caribe para combatir el narcoterrorismo.

Estados Unidos advierte sobre este tipo de provocaciones

EE.UU. advirtió que cualquier intento de interferir en operaciones antinarcóticos podría enfrentar respuestas firmes, en un contexto marcado por acusaciones contra Maduro y su presunta participación en el Cartel de los Soles.

El incidente ocurre pocos días después de que EE.UU. destruyera una lancha en el Caribe vinculada al Tren de Aragua y cargada presuntamente de drogas, un operativo que causó la muerte de 11 personas calificadas como terroristas.

Legisladores y expertos consultados por la BBC cuestionaron la legalidad de la acción, señalando que el uso de fuerza letal contra embarcaciones generalmente requiere medidas no letales previas, en cumplimiento del derecho internacional humanitario, explicó Luke Moffett, profesor de Queens University de Belfast.

Rubio afirmó que Trump busca enfrentar directamente a los narcoterroristas

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó que el presidente Donald Trump busca enfrentar directamente a los narcoterroristas, no solo a narcotraficantes.

“Es una guerra contra los asesinos. Es una guerra contra el terror”, afirmó Rubio durante una rueda de prensa en Ecuador junto a la ministra Gabriela Sommerfeld, enfatizando que la estrategia estadounidense apunta a neutralizar redes que generan violencia en la región.

Por su parte, el gobierno de Venezuela criticó el despliegue militar estadounidense y advirtió sobre posibles represalias. Maduro aseguró que declarará una “república en armas” si fuerzas extranjeras atacan territorio venezolano y calificó la situación como la mayor amenaza en un siglo para el continente.

El cruce de advertencias aumenta la tensión en el Caribe y refleja un escenario regional complejo y altamente vigilado por Washington y Caracas.

