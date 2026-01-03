La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington asumirá la administración temporal de Venezuela hasta concretar una “transición segura” constituye un hecho sin precedentes en América del Sur.

Más noticias

Aunque Estados Unidos intervino militarmente en países de la región en el pasado -como República Dominicana en 1965, Granada en 1983 y Panamá en 1989- en ninguno de esos casos el país norteamericano articuló oficialmente un papel de gobierno directo sobre el territorio de otra nación sudamericana en tiempos de paz.

Ese contexto geopolítico inusual se superpone a la realidad interna venezolana, donde la oposición ha vivido meses de tensión extrema.

Una de sus figuras más visibles, María Corina Machado, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Ella obtuvo este galardón por su lucha a favor de los derechos democráticos y una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela.

En la ceremonia en Noruega, su hija, Ana Corina Sosa Machado, leyó un mensaje de su madre. Dedicó el reconocimiento a los “héroes anónimos de la resistencia” que han enfrentado represión y persecución en el país.

Trump: ‘Machado no tiene el respaldo ni el respeto…’

En su discurso inicial, este 3 de enero, Trump no mencionó a Machado ni a otros referentes opositores. Esto a pesar de sus perfiles dentro del movimiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La omisión genera preguntas sobre qué papel tendrán los actores políticos venezolanos en la transición que propone Estados Unidos. Donald Trump señala que será “un equipo” el que se encargará de administrar el país de una manera “justa”.

Frente a una pregunta de un periodista sobre la participación de Machado dijo: “No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no se ha ganado el respeto”.

Además, Trump dijo a periodistas en su club ⁠Mar-a-Lago en ​Florida que no ​tuvo contacto con ‍Machado ⁠después de la detención del ⁠presidente Nicolás Maduro”.

Esto es clave cuando la sociedad civil y el liderazgo opositor han venido exigiendo protagonismo en una salida al conflicto.

Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, emitió un comunicado en el que señala que “el gobierno de EE.UU. cumplió su promesa de hacer cumplir la ley”. Esto debido a que hizo posible que Maduro “se enfrente a la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y los ciudadanos de muchas otras naciones”. Según Machado, “llegó la hora de la libertad a Venezuela”. Aseguró que están preparados para tomar el poder.

Un hito en la historia de Sudamérica

Históricamente, las intervenciones de Estados Unidos en la región tuvieron objetivos y marcos diferenciados. En República Dominicana buscó frenar una guerra civil interna. En Granada se buscó restaurar un gobierno luego de un golpe; y en Panamá, capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y crimen organizado. Ninguno de estos casos implicó la administración formal de un país sudamericano por parte de Washington durante un proceso de transición política.

La combinación de una intervención militar, la captura del líder del Estado y la promesa de conducir temporalmente un país soberano marca un hito en la historia hemisférica.

La atención ahora se centrará en cómo se define y ejecuta esa administración temporal, bajo qué marcos legales y cuál será la participación de actores venezolanos en el proceso de transición política. Trump solo aseguró en rueda de prensa, este sábado 3 de enero que gobernarán con un grupo y con justicia. No especificó quiénes formarán parte de esta gestión temporal.

Estas serán claves para comprender si esta decisión se convierte en un capítulo aislado o en un precedente con implicaciones de largo plazo en las relaciones interamericanas.

Te recomendamos: