Edmundo González, reconocido por Estados Unidos como presidente electo de Venezuela, se reunió este lunes, 6 de enero de 2024, con el mandatario estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. La reunión, destacada por The New York Times, marca un hito en la estrategia internacional del líder opositor. El objetivo es consolidar apoyo en su intento de asumir la Presidencia venezolana.

El encuentro fue calificado como “cordial y fructífero” por González. El venezolano evitó ofrecer detalles sobre los temas tratados. Sin embargo, analistas como Pedro Mario Burelli aseguran que esta reunión busca enviar un mensaje claro al gobierno de Nicolás Maduro sobre el aislamiento internacional que enfrenta.

Un mensaje a la región

La gira de Edmundo González incluyó paradas clave en países como Argentina. Allí fue recibido por el presidente Javier Milei, y próximamente en otras naciones latinoamericanas. En cada destino, el líder venezolano ha destacado la importancia de construir una coalición global para respaldar la transición democrática en su país.

La presencia de Edmundo González en Estados Unidos no solo capta la atención política sino también mediática, siendo mencionada en The New York Times por su relevancia geopolítica. Mientras tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro consolida su posición, preparando su juramentación para un nuevo mandato en medio de cuestionamientos internacionales.

González, de 75 años, prometió regresar a Venezuela para asumir la Presidencia el próximo viernes, enfrentando una recompensa de 100 000 dólares ofrecida por el chavismo para su captura.

El futuro de Venezuela continúa siendo incierto, especialmente ante la inminente llegada de un segundo gobierno de Donald Trump, cuyo enfoque hacia Maduro podría redefinir el panorama político regional, señala The New York Times.