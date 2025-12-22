La Lotería de Navidad volvió a repartir millones este lunes en España, con el número 79 432 como gran protagonista del sorteo. Ese número obtuvo el primer premio, conocido popularmente como el Gordo, que concede 400 000 euros por cada décimo vendido a un precio de 20 euros.

El sorteo navideño es uno de los acontecimientos más esperados del calendario español. Desde 1812, esta lotería se convirtió en una tradición que acompaña el inicio de las celebraciones de diciembre y que se vive de forma colectiva, ya que muchas personas comparten los boletos con su entorno cercano.

León concentra el premio mayor

El Teatro Real de Madrid acogió el sorteo, donde los bombos comenzaron a girar desde primera hora de la mañana. A las 10:45 (9:45 GMT) se conoció el número del Gordo, anunciado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco (foto de portada), alumnas de la Residencia Internado de San Ildefonso. Cada año, los estudiantes de esta institución se encargan de cantar los números y los premios.

El reparto del primer premio tuvo una clara concentración geográfica. La provincia de León recibió la mayor parte del Gordo. En el municipio de La Bañeza se vendieron 117 series del número ganador. Villablino sumó otras 50 series y La Pola de León, 15. En Madrid, el premio también dejó ganadores en el distrito de Ciudad Lineal, con 16 series vendidas.

Premios secundarios y montos totales

El segundo premio apareció a las 09:21 (8:21 GMT). El número 70 048 otorgó 125 000 euros por décimo y se vendió por completo en una administración madrileña ubicada en la calle del Barquillo. La jornada tuvo un matiz especial para una de las empleadas del local, ya que coincidió con su cumpleaños y con su próxima jubilación.

El tercer premio recayó en el número 90 693, con 50 000 euros por décimo. Este número se distribuyó en múltiples puntos del país. Destacaron Santafé, en la provincia de Granada, con 50 series, e Igorre, en Vizcaya, con 48. También hubo ventas en Alicante, A Coruña, Sant Boi de Llobregat, Chiclana de la Frontera, Chantada, Talavera La Real y Huelva, entre otras localidades.

En total, el sorteo extraordinario de Navidad registró ventas por 3 554 millones de euros en 2025, un incremento del 1,4 % frente al año anterior. El monto global de premios alcanza los 2 590 millones de euros. Los ganadores del primer, segundo y tercer premio deberán cumplir con el pago de impuestos ante la Hacienda pública.

Una migrante ecuatoriana, entre los ganadores

Gladys Manzanilla, migrante ecuatoriana, residente en España, es uno de los ganadores del premio de la Lotería de Navidad 2025 en España.

Ella ganó uno de los premios contemplados en el sorteo y que equivale alrededor de 470 000 dólares, es decir un décimo del monto total de la Lotería.

Manzanilla fue entrevistada por canales locales, en donde expresó que no sabe aún qué hará con el premio que ganó; sin embargo, asegura que seguirá trabajando normalmente.

Ella habría comprado su boleto en la tienda del barrio madrileño en el que reside desde hace 30 años.

Según sus declaraciones, es la primera vez que compra un número del Gordo.

