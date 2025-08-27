El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Ecuador se une a una coalición internacional para combatir el narcoterrorismo. La declaración coincide con la reciente designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista por parte de Quito y otros países de la región.

Marco Rubio posiciona a Ecuador en su campaña

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos está a la ofensiva contra los cárteles organizados que distribuyen drogas en sus ciudades. El político destacó que este esfuerzo cuenta con la coordinación de funcionarios como Kristi Noem, secretaria de Seguridad; Pam Bondi, fiscal general; Pete Hegseth, secretario de Defensa, y el liderazgo del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado enfatizó la importancia de la cooperación internacional en esta lucha. En los últimos días, países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina se sumaron a las acciones para frenar la entrada de drogas y fortalecer la coalición contra el narcoterrorismo a nivel mundial.

Estas declaraciones las hizo el martes 26 de agosto de 2025 en una reunión con el gabinete y el presidente Trump, en la cual Rubió ‘sacó pecho’ sobre las maniobras que desarrolla, especialmente, frente a las costas de Venezuela.

Mencionó a Ecuador, ya que el presidente Daniel Noboa firmó un decreto que declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista internacional. La medida fue respaldada también por Paraguay y Argentina, en un esfuerzo coordinado para aumentar la presión sobre estas organizaciones criminales.

Las posiciones de Curazao, y Trinidad y Tobago sobre la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela

Por su parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, señaló que su gobierno apoyará cualquier solicitud de EE. UU. que permita el acceso militar a su territorio para proteger a Guyana de posibles ataques de Venezuela. Persad aclaró que nunca se ha solicitado el ingreso de fuerzas estadounidenses para acciones contra Venezuela y reafirmó que su país mantiene relaciones cordiales con el pueblo venezolano.

El Gobierno trinitense justificó la colaboración por el incremento de violencia derivado del tráfico de drogas, armas y personas en la región. Persad indicó que la delincuencia transnacional ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, afectando directamente a su país y a los países vecinos del Caribe.

En paralelo, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, confirmó el despliegue de tres buques de guerra estadounidenses en la isla. El USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todos de la clase Arleigh Burke de misiles guiados, se destinarán a operaciones de defensa aérea, antisubmarina y de superficie orientadas a combatir los cárteles de droga en el Caribe y Sudamérica.

El arribo de estas embarcaciones marca un aumento de la presión militar estadounidense en la región y refuerza la estrategia para contener el narcoterrorismo y la violencia asociada. Los gobiernos locales aseguran que estas acciones buscan proteger la seguridad de sus ciudadanos y fortalecer la cooperación regional contra los cárteles de droga.

