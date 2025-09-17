Un ataque ruso con dron alcanzó el martes, 16 de septiembre de 2025, un edificio educativo en Járkov, en el noreste de Ucrania. El incendio destruyó el techo. El suceso se enmarca en la ofensiva en curso dentro del conflicto armado en el país, según Efe.

Rusia intensificó sus ataques aéreos contra Ucrania con el lanzamiento de 172 drones y dos misiles desde la tarde del lunes, en una jornada que dejó daños en la infraestructura energética y retrasos en los trenes en varias regiones.

Según informó la empresa pública ferroviaria Ukrzaliznytsia, los bombardeos alcanzaron subestaciones eléctricas que afectaron rutas en Odesa y Dnipropetrovsk, dificultando la movilidad de los pasajeros y el transporte de carga.

Ataques de Rusia a Ucrania en un contexto de estancamiento de negociaciones de la paz

El ataque representa una de las mayores ofensivas con drones en las últimas semanas, en un contexto de estancamiento de las negociaciones de paz.

Ataque al edificio educativo en Járkov

La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que sus defensas lograron interceptar 136 drones de larga distancia, abatidos en zonas del sur, norte y este del país. No obstante, 36 de los aparatos no pudieron ser neutralizados y alcanzaron 13 objetivos, entre ellos un edificio educativo en Járkov, en el noreste de Ucrania, donde se produjo un incendio que destruyó el techo.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron momentos de pánico entre los testigos del ataque. De acuerdo con El País Uruguay, la escalada de ofensivas confirma la presión militar rusa sobre áreas urbanas y logísticas clave.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos derribaron ocho drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones fronterizas. Los aparatos fueron destruidos en Rostov, Briansk, Vorónezh y Kursk.

Este episodio, de menor intensidad que la ofensiva anterior, se suma al ataque en el que Rusia dijo haber interceptado 87 drones sobre nueve regiones y Crimea. La estrategia aérea se mantiene como un componente central del conflicto, sin que haya señales de acercamiento en las negociaciones bilaterales.

Las conversaciones iniciadas en Estambul en mayo pasado continúan bloqueadas tras tres rondas en las que solo se acordó el intercambio de prisioneros y cadáveres.

Moscú y Kiev mantienen posturas enfrentadas sobre la salida al conflicto, mientras la guerra se prolonga con un alto costo humanitario y material. Según destacó El País Uruguay, la falta de avances diplomáticos mantiene abierto un escenario de confrontación prolongada.

