Dos militares colombianos resultaron gravemente heridos luego de que un grupo de personas los atacara con gasolina y les prendiera fuego en medio de un operativo contra un laboratorio de cocaína en el departamento del Putumayo, en el sur del país. El hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Villagarzón, informó la Vigésima Séptima Brigada del Ejército en un comunicado recogido por EFE.

De acuerdo con la institución, el laboratorio era presuntamente propiedad de los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC que mantiene operaciones ilegales en la región.

Personas atacaron a la patrulla

Durante la destrucción del complejo, un grupo de personas atacó a la patrulla y, en medio de la asonada, roció combustible a dos uniformados, provocándoles graves heridas. Los soldados fueron trasladados a un centro médico en Florencia, capital del departamento de Caquetá, donde reciben atención especializada.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, condenó enérgicamente el ataque. “Rechazamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército, quienes se encontraban realizando operaciones en Villagarzón”, expresó a través de redes sociales.

Según el funcionario, no se trató de una acción de campesinos o comunidades locales, sino de “criminales y narcotraficantes que intentaron asesinar a nuestros militares para obstaculizar la labor del Estado”.

El Ejército rechaza la agresión

El Ejército también rechazó de manera categórica la agresión y anunció que denunciará ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte de los Comandos de Frontera.

Esta organización, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, participa en un proceso de paz con el Gobierno colombiano, aunque sigue vinculada al narcotráfico y a actos violentos en la frontera con Ecuador y Perú, recordó EFE.

Como respuesta al ataque, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos (alrededor de 50 000 dólares) para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

El Ministerio de Defensa subrayó que desde 2021 se registraron más de un centenar de asonadas contra tropas militares en distintas regiones del país, lo que ha dificultado la seguridad y debilitado la presencia estatal en zonas afectadas por el narcotráfico y la violencia armada.

