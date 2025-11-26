Dos agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados este miércoles, 26 de noviembre de 2025, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

Las autoridades indicaron que los disparos ocurrieron a pocos metros de la residencia presidencial y que la zona fue acordonada de inmediato, informó EFE.

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, confirmó la muerte de los agentes y lamentó lo ocurrido en un comunicado oficial. Los disparos se registraron en la intersección de la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, donde los transeúntes buscaron refugio en edificios cercanos.

Las fuerzas del orden trasladaron a los dos guardias nacionales y al atacante a distintos hospitales, según indicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien permanece en Mar-a-Lago por el feriado de Acción de Gracias. El mandatario afirmó que el agresor “pagará un precio muy alto” y aseguró que las investigaciones avanzan con rapidez, de acuerdo con EFE.

Testigos relataron que escucharon dos disparos y que las personas comenzaron a correr en distintas direcciones para ponerse a salvo. Mohammed El-Katabi, visitante de Atlanta, aseguró a EFE que vio cómo los equipos de emergencia trasladaban en camilla a un hombre con ropa militar y que la zona quedó bajo fuerte vigilancia policial.

La Guardia Nacional había sido desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump, quien argumentó que buscaba reforzar la seguridad en una de las ciudades con mayores índices de violencia. La alcaldesa Muriel Bowser criticó inicialmente la medida y afirmó que los homicidios estaban disminuyendo.

El Gobierno federal defendió que la presencia militar ayudaba a contener el crimen, mientras que la administración local sostuvo que la policía metropolitana tenía la capacidad suficiente para mantener el orden. Trump aseguró luego que las autoridades capitalinas cooperaron con el despliegue y destacó los esfuerzos conjuntos entre fuerzas federales y locales.

Con información de EFE