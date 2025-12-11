¿Dónde queda Oslo, sede de la entrega del Premio Nobel de la Paz?

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Oslo es la capital y la ciudad más poblada de Noruega; además, es su centro político, económico y cultural. Oslo ha estado en la palestra debido a que es la ciudad que albergó la entrega del Premio Nobel de la Paz.

La ciudad se ubica en el sureste noruego, en la cabecera del fiordo de Oslo. Este entorno define su paisaje y orienta muchas de sus actividades culturales, recreativas y económicas. La cercanía entre vida urbana y naturaleza permite que residentes y visitantes experimenten un espacio donde lo natural convive con lo moderno.

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¿Por qué el Nobel de la Paz se entrega en Noruega y no en Suecia como los otros?

El Premio Nobel de la Paz se entrega en Noruega debido a la voluntad del creador de los Premios, el químico Alfred Nobel. Sin embargo, cuando Nobel falleció Suecia y Noruega estaban unidas.

Además, el encargado de elegir al ganador del galardón es el Comité Noruego del Nobel, quienes son cinco personas por el Parlamento Noruego, por ello no se entrega en Estocolmo.

Otra de las costumbres de la entrega del Premio es la fecha. Desde 1990, el Premio se entrega todos los años en el 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, aunque en sus inicios se entregó en la Universidad de Oslo.

Geografía, clima y vida al aire libre en Oslo

Oslo ocupa un punto estratégico entre colinas, bosques y cuerpos de agua. Sus coordenadas —59,91° norte y 10,75° este— muestran una ciudad que creció alrededor del fiordo y de su topografía irregular. El fiordo, de unos 100 kilómetros, sostiene actividades recreativas, transporte marítimo y un componente clave de su identidad.

La zona de Oslomarka rodea la ciudad y atrae a senderistas, ciclistas y esquiadores. Lagos, ríos y áreas boscosas sostienen un estilo de vida que promueve el contacto con la naturaleza. En verano, las temperaturas llegan a 25 °C. En invierno, descienden alrededor de −4 °C. Tienen temporadas con nieve, generalmente de octubre a mayo. La influencia del mar suaviza estos contrastes y genera estaciones definidas.

Historia, cultura y desarrollo urbano

La historia de Oslo se remonta al siglo XI, cuando Harald Hardrada la fundó. Con el tiempo adoptó el nombre de Kristiania y lo mantuvo hasta 1925, cuando recuperó su nombre original. Hoy, su estructura se divide en 15 distritos. Sentrum y Frogner concentran edificios históricos, museos y comercio, mientras zonas como Nordstrand o Bjerke ofrecen entornos residenciales y áreas verdes.

El crecimiento reciente marcó cambios importantes en la costa. Aker Brygge y Tjuvholmen se transformaron en espacios culturales y comerciales. Oslo también impulsa edificios verdes y proyectos sostenibles que refuerzan su liderazgo ambiental. La ciudad combina gastronomía tradicional, instituciones académicas de prestigio, museos, festivales y una agenda deportiva que incluye Holmenkollen, uno de los trampolines de esquí más antiguos del mundo.

Con una red eficiente de transporte público, servicios de calidad y eventos que llenan el calendario cultural, Oslo mantiene una identidad vibrante. Su mezcla de historia, paisajes y modernización sostiene una capital que atrae a estudiantes, turistas y residentes de todo el mundo.

Interesante enfoque para anunciar OSLO para turismo pic.twitter.com/6HxZzrPXk2 — Joan Planas (@joanplanas) June 25, 2024

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