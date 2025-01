El multimillonario Elon Musk, consejero delegado de SpaceX, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su empresa aeroespacial traer a la Tierra a los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El pedido “urgente” fue difundido este martes 28 de enero de 2025 a través de un mensaje de X.

Musk señaló en la red social que, ante la solicitud del republicano, él se comprometió a hacerlo.

“Lo haremos. Es lamentable que la administración de Joe Biden los haya dejado allí tanto tiempo”, sostuvo.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.



Terrible that the Biden administration left them there so long.