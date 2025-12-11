La Administración de Donald Trump abrió oficialmente el miércoles, 10 de diciembre de 2025, el proceso de solicitudes para la nueva visa Gold Card. Se trata de un programa migratorio que permitirá a extranjeros adinerados acceder a una vía acelerada para obtener la residencia permanente -y eventualmente la ciudadanía- en Estados Unidos.

La visa Gold Card exige 15 000 dólares no reembolsables

El programa exige una tasa inicial de 15 000 dólares no reembolsables para iniciar el trámite. Una vez aprobada la solicitud por el Departamento de Seguridad Nacional, el interesado deberá aportar un millón de dólares adicionales como evidencia de que su inversión “beneficiará sustancialmente a Estados Unidos”.

Asimismo, existe una versión corporativa que permite a empresas patrocinar empleados extranjeros mediante una contribución de dos millones por trabajador.

De acuerdo con El País, la Administración asegura que el proceso podrá completarse en cuestión de semanas, aunque algunos solicitantes enfrentarán demoras según su país de origen.

Gold Card llega como sustituto del histórico programa EB-5

La Gold Card llega como sustituto del histórico programa EB-5, que durante tres décadas permitió obtener residencia a cambio de inversiones que generaran empleo.

A diferencia de este, la nueva visa no impone requisitos de creación de puestos de trabajo ni establece límites anuales, un cambio que ha despertado críticas entre especialistas y legisladores.

Según El País, sectores demócratas afirman que el programa crea un sistema migratorio “de dos velocidades”, en el que la riqueza pesa más que los méritos o las consideraciones humanitarias.

Paralelamente, la Administración anunció la futura Platinum Card, una versión más exclusiva que requerirá una inversión de cinco millones de dólares y permitirá residir hasta nueve meses al año en EE.UU. sin pagar impuestos sobre ingresos obtenidos en el extranjero.

Las inscripciones para la lista de espera ya están abiertas. La iniciativa, presentada como uno de los cambios más profundos en la política migratoria legal del segundo mandato del presidente, busca atraer inversión extranjera significativa y perfilar al país como destino de “talento global”, según destacó El País.

