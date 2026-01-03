Donald Trump lanza una nueva advertencia contra Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a apuntar contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, este sábado 3 de enero de 2026, durante una rueda de prensa posterior a la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Trump afirmó que Petro “tiene que cuidarse el trasero” y lo acusó de permitir la existencia de laboratorios de droga que, según dijo, envían estupefacientes a Estados Unidos.

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Trump señala a Gustavo Petro tras la operación en Venezuela

Durante su comparecencia, Trump vinculó sus declaraciones sobre Petro con la operación militar ejecutada en territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y Cilia Flores.

El mandatario estadounidense sostuvo que, tras ese operativo, otros gobiernos de la región quedan bajo observación directa de Washington en el marco de su estrategia contra el narcotráfico.

Trump reiteró que Colombia “produce mucha droga” y afirmó que existen fábricas de cocaína que abastecen directamente al mercado estadounidense.

En ese contexto, lanzó su advertencia directa al presidente colombiano, a quien ya había calificado en el pasado como “hostil con Estados Unidos”.

Tensiones previas entre Estados Unidos y Colombia por narcotráfico

Las declaraciones de este 3 de enero se suman a una serie de señalamientos previos. En diciembre de 2025, Trump advirtió públicamente que Petro sería “el siguiente”, al referirse a la presión ejercida contra el Gobierno venezolano.

Ahí descartó cualquier contacto con el presidente colombiano y cuestionó su política frente a las drogas.

En septiembre, la administración Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y posteriormente anunció sanciones contra Petro, a quien acusó de vínculos con el narcotráfico.

El mandatario colombiano rechazó esas acciones y defendió la estrategia antidrogas de su Gobierno.

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Colombia dentro del alcance de la operación Lanza del Sur

Trump ubicó a Colombia dentro del alcance de la operación Lanza del Sur, una estrategia regional ordenada por su administración con el argumento de combatir el narcotráfico en América Latina.

Esa operación incrementó la tensión con Venezuela y derivó en acciones militares en el Caribe y el Pacífico.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses destruyeron más de una veintena de embarcaciones que, según Washington, transportaban droga cerca de Venezuela y Colombia. Trump aseguró que esa ofensiva forma parte de una política de seguridad hemisférica más amplia.

Advertencias regionales tras la captura de Maduro

Tras confirmar que Maduro y Flores permanecen bajo custodia estadounidense y enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo en Nueva York, Trump afirmó que su gobierno mantiene todas las opciones activas frente a amenazas en la región.

En ese marco, sus declaraciones sobre Petro marcaron un nuevo capítulo de tensión entre Washington y Bogotá, ahora bajo la sombra directa de la reciente operación militar en Venezuela.