El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso a la nación desde la Casa Blanca, en Washington, este 17 de diciembre de 2025.

En ese, Trump defendió su gestión, criticó duramente a la administración de Joe Biden y aseguró que su gobierno ya revirtió lo que calificó como una etapa de deterioro institucional, económico y de seguridad en el país.

Trump sostuvo que la situación actual es consecuencia directa de las decisiones tomadas durante los últimos cuatro años y afirmó que no permitirá que ese escenario se repita.

Según dijo, su administración cuenta con un plan “firme y contundente” para enfrentar los crímenes cometidos en Estados Unidos y para desmontar un sistema que, a su criterio, afectó al ciudadano común.

Trump atribuye a Biden la crisis de seguridad y migración

Durante su intervención, el mandatario aseguró que el país fue liderado por políticos que mantuvieron alianzas ilegales y corruptas en distintas regiones del mundo.

Señaló que esas decisiones facilitaron el ingreso de inmigrantes irregulares y criminales, lo que derivó en violencia, abusos y un clima de miedo en varias comunidades.

Trump afirmó que ese escenario provocó niveles de inseguridad inéditos y que el impacto no se limitó a Estados Unidos, sino que tuvo efectos a escala global. Frente a ello, se presentó como un presidente enfocado en restablecer el funcionamiento del Estado y en devolver la estabilidad al país.

Control fronterizo y lucha contra el crimen organizado

El jefe de Estado destacó las medidas adoptadas para reforzar la frontera y frenar el ingreso de migrantes de forma ilegal. Aseguró que su gobierno heredó “la peor frontera en la historia” y que logró transformarla sin necesidad de nuevas leyes, sino con un cambio de liderazgo.

También resaltó avances en materia de seguridad interna, en especial en Washington D.C., donde, según indicó, se alcanzaron niveles de control que antes no existían. En ese contexto, afirmó que las acciones contra los carteles de la droga permitieron reducir de forma drástica su impacto sobre la población.

Economía, precios y política exterior en el centro del mensaje

Trump señaló que su administración logró erradicar gran parte del tráfico criminal por vías marítimas y que esto permitió mejorar las condiciones en escuelas y estados. Además, subrayó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y defendió las acciones de política exterior, entre ellas las destinadas a frenar el desarrollo de armamento nuclear en Irán.

En el plano económico, responsabilizó al gobierno anterior por la pérdida de más de 20.000 millones de dólares y por el alza de precios en sectores clave. Citó incrementos en la gasolina y en el sector hotelero durante la gestión de Biden y aseguró que su administración ya trabaja para reducir esos costos de manera acelerada.

Sobre migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la reducción de la migración irregular ya genera efectos directos en el empleo y en la economía del país.

Durante su mensaje, sostuvo que las políticas aplicadas por su administración permitieron frenar una dinámica que, según dijo, incrementó los costos sociales y limitó las oportunidades para los ciudadanos estadounidenses.

Trump señaló que una parte significativa de los migrantes que ingresaron al país en años recientes se encontraba en situación irregular y demandaba acceso gratuito a servicios básicos como educación y salud. A su criterio, esta presión sobre el sistema provocó un aumento de gastos que afectó a la población en general y elevó los costos a niveles difíciles de dimensionar.

Trump vincula migración irregular con alza de costos sociales

El mandatario sostuvo que más del 60% de los migrantes que buscaban alquilar viviendas no contaba con estatus legal. Añadió que esta situación impactó de forma directa en los servicios públicos y en el presupuesto estatal. Según afirmó, la exigencia de gratuidad en distintos ámbitos generó un desequilibrio que terminó trasladándose a los ciudadanos.

En ese contexto, Trump defendió las medidas adoptadas para revertir esa tendencia y aseguró que su gobierno actuó para proteger los recursos nacionales y priorizar a la población estadounidense.

Disminución de la migración y efecto en el empleo

Trump afirmó que, por primera vez en medio siglo, la tasa de migración registra una disminución. De acuerdo con su discurso, este descenso abrió nuevas oportunidades laborales para los ciudadanos del país. Recordó que, en el año de su elección, la creación de empleo mostraba una tendencia a la baja.

Sin embargo, aseguró que, tras asumir el cargo, la totalidad de los nuevos empleos generados fue ocupada por ciudadanos norteamericanos. Para el presidente, este dato confirma un cambio estructural en la política laboral y migratoria de Estados Unidos.

Trump defiende un gobierno enfocado en ciudadanos estadounidenses

El jefe de Estado presentó estos resultados como evidencia de un gobierno “productivo”, orientado a impulsar la energía, el crecimiento y el beneficio nacional.

En su mensaje, subrayó que las decisiones tomadas buscan favorecer de manera directa a los ciudadanos estadounidenses y fortalecer la economía interna.

También destacó que recursos económicos que antes salían del país ahora permanecen dentro de Estados Unidos, lo que, según dijo, contribuye al fortalecimiento del mercado interno. Trump afirmó que este giro económico permitió retener miles de millones de dólares y consolidar una economía nacional más sólida, alineada con los intereses del país.