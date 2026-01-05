Se reportan disparos en Miraflores, sede del poder en Caracas, Venezuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas, Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE; fuente oficiales hicieron una aclaración.

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Las ráfagas de disparo en los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela

En redes sociales circularon videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho.

Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial.

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Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país.

Esto, tras la captura el pasado sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

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La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo.

Esto ocurrió dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

🚨#VENEZUELA🚨 | Hombres armados recorren las calles de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores, en medio de intensos disparos y explosiones. 🇻🇪 Videos son grabaciones realizadas por los propios ciudadanos resguardados en sus residencias. pic.twitter.com/oMgdxDtEac — CANAL 1 TELE 1 (@canal1tele1) January 6, 2026

Fuentes oficiales

EFE señaló que fuentes gubernamentales aclararon este lunes que las fuertes ráfagas de disparos escuchadas por diversos testigos fueron debido a unos drones que sobrevolaron sin permiso y aclararon que el país “se encuentra en total tranquilidad”.

Con información de EFE.

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