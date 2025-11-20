Dirigente de Morena es señalada por acoso político contra manifestante Z en México

La polémica creció en México tras conocerse que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, fue señalada por exhibir públicamente a un joven que participó en la marcha de la Generación Z, el sábado 15 de noviembre de 2025.

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El joven manifestante Z recibió amenazas

El portal la Derecha Diario México informó que el muchacho ya recibió amenazas antes de ser expuesto en redes sociales por la funcionaria.

El señalamiento ocurrió después de que el movimiento juvenil realizara una protesta marcada por tensiones con las autoridades. El joven fue identificado en transmisiones oficiales que difundieron su imagen sin autorización. Esto generó cuestionamientos sobre el uso político de datos personales en un contexto de alta violencia.

La difusión provocó críticas de organizaciones civiles que advirtieron riesgos adicionales para el participante. Los colectivos señalaron que la seguridad en el país es frágil. Afirman que la revelación de la identidad de manifestantes puede profundizar la vulnerabilidad de quienes expresan inconformidad social, según indicó Derecha Diario México.

Edson Andrade se refirió al acoso político que recibe

Edson Andrade afirmó que la persecución política en su contra llegó a un punto insostenible. Relató que, tras participar en la marcha de la Generación Z, autoridades del gobierno de México expusieron su identidad. Afirmó que divulgaron datos personales que lo dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

Señaló que su dirección, sus documentos y su información privada fueron difundidos sin ningún resguardo, lo que provocó un aumento repentino de amenazas y mensajes intimidatorios.

Andrade explicó que la presión se volvió tan severa que no solo tuvo que abandonar su hogar, sino que también se vio obligado a dejar el país para resguardar su integridad.

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