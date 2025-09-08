El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó este lunes, 8 de septiembre de 2025, a los venezolanos a mantenerse “preparados en todos los frentes” frente al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que Washington justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

Cabello aseguró que la nación no busca un conflicto, pero advirtió que la población debe estar alerta ante cualquier eventualidad. El dirigente oficialista indicó que la preparación de la ciudadanía también supone identificar a quienes, desde dentro, podrían colaborar con intereses extranjeros.

En una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello señaló que “no estamos llamando a una guerra ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”. También afirmó que “los que hacen vida aquí como caballos de Troya saben que su destino es el destino de los enemigos de la patria”.

Venezuela busca reforzar la defensa nacional

El líder chavista anunció que el próximo fin de semana el PSUV recibirá propuestas de militantes y organizaciones sociales para reforzar la defensa nacional ante lo que Caracas denuncia como amenazas derivadas de la operación militar estadounidense.

Según el Gobierno, la movilización de tropas, barcos y aviones constituye un intento de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Más temprano, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró que el país se mantiene en estado de alerta y sin miedo frente a las maniobras de Washington.

Padrino aseguró que “todo el despliegue” militar en el Caribe está “apuntando a Venezuela” y denunció que Estados Unidos intenta, en paralelo, “desestabilizar desde adentro a las instituciones” y dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El secretario de Defensa insistió en que se trata de una “amenaza militar sin precedentes” y exhortó a consolidar la estabilidad interna del país para evitar fracturas en el aparato estatal.

Estados Unidos desplegó ocho barcos

Según datos difundidos por EFE, Estados Unidos desplegó ocho barcos de guerra con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el mar Caribe. A ello se suma el envío de 10 aviones de combate F-35 a una base en Puerto Rico, medida que, de acuerdo con Washington, busca frenar el tráfico de drogas que “contamina” sus calles.

Venezuela, en respuesta, movilizó buques y millones de milicianos, además de solicitar a la ONU y a la comunidad internacional pronunciarse sobre el incremento de la tensión en la región. La situación eleva la incertidumbre en un contexto de fricciones diplomáticas que, según EFE, enfrenta a Caracas y Washington en una nueva fase de confrontación.

Con información de EFE