El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó este miércoles 3 de septiembre de 2025 una advertencia directa a la líder opositora María Corina Machado, luego de que ella expresara su respaldo a las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, afirmó el funcionario en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La polémica declaración de Diosdado Cabello contra María Corina Machado

Cabello cuestionó las declaraciones de Machado, quien afirmó que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe no está dirigido contra Venezuela, sino contra estructuras del narcotráfico transnacional.

“En verdad ella tiene una desubicación porque debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. No vayas a creer que aquí nos van a agredir y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”, expresó.

Contexto regional

La polémica surge tras el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en aguas caribeñas cercanas a Venezuela.

Washington asegura que estas operaciones buscan frenar el narcotráfico y, como parte de ellas, reportó recientemente un ataque a una embarcación con once personas vinculadas al Tren de Aragua. Caracas, sin embargo, calificó el hecho como un “invento”.

El presidente Nicolás Maduro denunció el lunes que existen ocho buques militares estadounidenses, equipados con 1 200 misiles, además de un submarino nuclear, apuntando hacia Venezuela.

Aseguró que se trata de “la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos cien años” y advirtió que el país se declararía “en armas” si fuera atacado.

El Gobierno venezolano también sostuvo que el video publicado por Estados Unidos sobre el presunto ataque fue generado con inteligencia artificial, lo que, según su versión, confirmaría la manipulación de la narrativa internacional.

La voz opositora

Machado, una de las figuras más visibles de la oposición, intervino el martes en un foro sobre Venezuela realizado en Panamá. Allí reiteró su respaldo a la presión internacional y sostuvo que “cada día que pasa se cierra el cerco” contra lo que denominó “el cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”.

La dirigente agregó: “Por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”.

Cabello respondió a estas afirmaciones con la advertencia que dirigió en vivo a Machado, elevando el tono de la confrontación política.

Para el chavismo, la posición de la lidereza opositora representa un alineamiento con los intereses de Washington, mientras que para la oposición se trata de una estrategia internacional para debilitar al régimen de Maduro.

Escenario de tensión

Según la agencia EFE, la confrontación verbal refleja el momento de máxima tensión entre Caracas y Washington en los últimos años. Las acusaciones sobre el uso de fuerzas militares, el narcotráfico y la seguridad regional se han convertido en un terreno de disputa en el que la oposición venezolana juega un papel activo al respaldar la presión internacional.

De acuerdo con EFE, el discurso de Cabello confirma que el Gobierno de Maduro seguirá endureciendo su narrativa frente a quienes considera aliados de Estados Unidos. En este clima, la figura de María Corina Machado vuelve a estar en el centro del debate político, en un país marcado por la incertidumbre y la polarización.

Informe extra: La lidereza de la oposición venezolana

Con información de EFE

