Dinamarca plantea prohibir los celulares en las escuelas

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Gobierno de Dinamarca quiere introducir una prohibición total del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas. La primera ministra, Mette Frederiksen, anunció la propuesta este jueves, informó EFE.

La medida contempla que los estudiantes entreguen sus teléfonos al llegar a los centros educativos. Los dispositivos serían devueltos al finalizar la jornada. La prohibición se aplicaría tanto durante las clases como en los descansos.

Frederiksen relacionó la iniciativa con los resultados obtenidos por los alumnos daneses en el último informe PISA. Esta evaluación mide el rendimiento académico de estudiantes de más de 90 países.

El Gobierno relaciona las pantallas con el rendimiento

La primera ministra señaló que Dinamarca tiene una de las infancias más digitalizadas. A su juicio, los niños y jóvenes pasan demasiadas horas frente a las pantallas.

“No tengo dudas de que el resultado está estrechamente vinculado” con esta situación, afirmó Frederiksen durante una rueda de prensa.

El Gobierno busca reducir la presencia de los dispositivos durante toda la jornada escolar. La propuesta amplía las restricciones que ya existen en numerosos centros educativos del país.

La discusión también refleja el creciente debate sobre el uso de la tecnología entre niños y adolescentes. El objetivo es establecer mayores límites dentro de los espacios educativos, según EFE.

Las escuelas ya aplican restricciones a los móviles

La mayoría de las escuelas danesas ya cuenta con normas que limitan el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante las horas lectivas.

El anterior Gobierno, también encabezado por Frederiksen, había acordado hace un año establecer una prohibición parcial. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas en marzo impidió que la legislación fuera aprobada a tiempo.

Ahora, el Ejecutivo pretende avanzar hacia una prohibición total. La medida deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.

La propuesta supone un nuevo paso en la política danesa para limitar el uso de dispositivos digitales en las escuelas, detalló EFE.

Con información de EFE

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