Exvicepresidente de EE.UU. Dick Cheney llamó cobarde a Trump

El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney regresó este jueves 4 de agosto a la escena política al llamar "cobarde" al que fuera presidente por su mismo partido, Donald Trump, en un anuncio televisivo grabado para ayudar en la carrera política de su hija.

Cheney, quien fuera vicepresidente de George W. Bush (2001-2009) y abandonó la política con un altísimo grado de impopularidad, es el padre de la congresista republicana por Wyoming Liz Cheney, abiertamente enfrentada a Trump y una de los únicos dos conservadores en el comité que investiga el asalto al Capitolio.

"Es un cobarde. Un hombre de verdad no mentiría a sus seguidores. Perdió sus elecciones y las perdió a lo grande. Yo lo sé, él lo sabe y creo que la mayoría de republicanos también lo saben", dice Cheney en el anuncio televisivo.

“In our nation’s 246 year history there has never been an individual who is a greater threat to our Republic than Donald Trump.” Dick Cheney pic.twitter.com/erBPBNy8ah