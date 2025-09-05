El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes, 5 de septiembre de 2025, el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, denominación que la institución militar mantuvo desde 1789 hasta 1947. La firma de la orden ejecutiva se realizó en la Casa Blanca en presencia de altos mandos militares y del secretario de la cartera, Pete Hegseth.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, dijo Trump, al justificar la decisión.

Victorias militares de EE.UU.

El mandatario señaló que bajo esa denominación el país consiguió “grandes victorias militares” y agregó que su propuesta permite “abrazar ese gran linaje”. Consultado sobre si el Congreso deberá avalar la medida, el jefe de Estado admitió no tener la certeza, pero aseguró: “Lo vamos a averiguar”.

Durante la presentación, Hegseth destacó que “no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero” del Ejército estadounidense. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, respaldó la medida al prometer que el nuevo Departamento de Guerra “va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables”.

En sus palabras, la institución militar debe “luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”.

La iniciativa de recuperar el nombre de Departamento de Guerra había sido mencionada por primera vez en marzo pasado, cuando Hegseth abordó el tema sin precisar si implicaría cambios en la estructura del Pentágono.

Según recordó EFE, la modificación devuelve a la institución la denominación histórica que mantuvo hasta 1947, cuando fue rebautizada como Departamento de Defensa en el contexto de la posguerra y la Guerra Fría. Con esa decisión, la administración de Harry Truman buscó proyectar una imagen más diplomática y menos confrontacional en el ámbito internacional.

Regreso a un nombre cargado de simbolismo

La propuesta de Trump marca un regreso a un nombre cargado de simbolismo y connotaciones militares, que ahora reabre el debate sobre la orientación de la política exterior de Estados Unidos.

Para críticos y analistas, la medida podría reflejar un giro hacia posturas más agresivas, mientras que sus defensores la consideran un reconocimiento explícito de la misión central de las Fuerzas Armadas.

La Casa Blanca sostuvo, según destacó EFE, que el cambio no altera las funciones internas ni el presupuesto del organismo, pero sí ofrece una narrativa más transparente sobre el rol que cumple la institución.

Con información de Efe