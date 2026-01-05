Cuba dijo que 32 de sus ciudadanos murieron durante el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según un reporte de The New York Times.

Más noticias

Cuba confirma la muerte de 32 cubanos en Venezuela

De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno cubano informó el domingo 4 de enero de 2026 que entre los fallecidos constan integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior que cumplían misiones en Venezuela a solicitud de ese país.

Las autoridades cubanas señalaron que el personal murió durante combates directos o como consecuencia de bombardeos a instalaciones.

Díaz-Canel decreta luto tras la muerte de militares cubanos

Según The New York Times, el presidente de Cuba, Miguel Díaz–Canel, expresó públicamente su pesar por las muertes y decretó dos días de luto oficial.

El mandatario indicó que los ciudadanos cubanos realizaban tareas solicitadas por organismos venezolanos equivalentes y no entregó detalles adicionales sobre el alcance de esas misiones.

Pronunciamiento de Venezuela tras el operativo militar

El Gobierno de Venezuela aseguró que los cubanos fallecidos cumplían labores de protección institucional durante la operación militar.

El medio estadounidense reportó que el Ejecutivo venezolano difundió un comunicado oficial horas después del ataque, en el que condenó la acción de Estados Unidos y destacó la participación de personal cubano en tareas de seguridad.

Esta información le puede interesar: ¿Quién es Alvin Hellerstein?, el juez del caso contra Nicolás Maduro

Cancillería venezolana habla de cooperación entre Estados

Según el reporte, el canciller venezolano, Yván Gil, publicó un pronunciamiento en el que afirmó que los combatientes cubanos murieron “cumpliendo su deber” en el marco de la cooperación entre Estados soberanos.

Caracas sostuvo que ese personal realizaba funciones de protección y defensa institucional y expresó solidaridad con Cuba tras el operativo.

El rol de cubanos en la seguridad de Nicolás Maduro

The New York Times informó que, ante la presión militar de Estados Unidos, Nicolás Maduro amplió el papel de los guardaespaldas cubanos en su seguridad personal y colocó a más agentes de contrainteligencia cubanos dentro del ejército venezolano.

Según el reporte, la estrategia buscaba proteger al mandatario frente a un golpe de Estado.

Lea esto también: Organismos internacionales actúan por operativo militar contra Maduro

Balance de muertos tras el ataque de Estados Unidos

El diario indicó que la operación militar ocurrió la madrugada del sábado en Caracas y en los estados de Aragua, Miranda y La Guaira.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times señalaron que el recuento preliminar de fallecidos durante el operativo llegó a 80.

Funcionarios estadounidenses indicaron que seis soldados de ese país resultaron heridos, aunque el presidente Donald Trump no confirmó esas cifras.