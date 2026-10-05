Cuatro bebés protagonizan un caso excepcional en Colombia

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María Tapia y Jonatan Zapa viven uno de los embarazos más sorprendentes registrados en Colombia. La pareja espera el nacimiento de cuatro bebés varones que serían genéticamente idénticos. Los pequeños se llamarán Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago.
El caso ha generado expectativa en Caucasia, Antioquia. Los cuatro bebés serían monocigóticos. Esto significa que habrían comenzado su desarrollo a partir de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide.
Según la información difundida por El Colombiano, la gestación ya alcanza las 30 semanas. La pareja viajó a Medellín para recibir atención de un equipo médico especializado. Los profesionales deberán determinar cómo realizar el parto y reducir los riesgos para la madre y los bebés.
Las evaluaciones médicas conocidas indican que los cuatro fetos tendrían el mismo origen embrionario. Además, compartirían prácticamente el mismo material genético.
“Ellos están en la misma placenta, pero con diferentes bolsas. Todos son varones, y ahí es donde está lo excepcional”, explicó Jonatan Zapa a Noticias Caracol.
El Colombiano señaló que este tipo de gestación es extraordinariamente poco frecuente. La pareja permanece bajo vigilancia médica debido a las características del embarazo.
La posibilidad de un embarazo de cuatrillizos monocigóticos es muy reducida. Estimaciones citadas en literatura médica sitúan su frecuencia cerca de un caso por cada 15 millones de embarazos.
En Colombia existen registros de nacimientos de cuatrillizos. Sin embargo, no se conocen antecedentes documentados de cuatro bebés monocigóticos.
De confirmarse esta condición, el caso de María y Jonatan podría convertirse en un registro excepcional para Colombia, informó El Colombiano.
El embarazo es considerado de alto riesgo. Por ello, los médicos realizan controles constantes para evaluar la evolución de María y de los cuatro bebés.
Datos del DANE indican que durante 2025 se registraron seis nacimientos correspondientes a embarazos cuádruples. Ninguno correspondió a un caso de bebés monocigóticos.
Mientras avanzan las semanas, María y Jonatan esperan con ilusión conocer a Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago. La pareja se prepara para recibir a sus cuatro hijos y afrontar una experiencia familiar poco común.
Con información de EFE
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