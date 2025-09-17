Desde agosto de 2025, Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue naval en el mar Caribe. El presidente Donald Trump ordenó enviar buques de guerra, submarinos y miles de militares bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Barcos militares de Estados Unidos patrullan el Caribe frente a Venezuela

El diario La Nación informó entonces que la operación incluía ocho barcos de guerra, dos submarinos nucleares, varios aviones y cerca de 8 000 efectivos.

La Armada de Estados Unidos no reveló la ubicación exacta de las naves. Señaló que patrullan entre el Caribe y el Pacífico, cerca de Centroamérica y Sudamérica, pero aclaró que no están frente a la costa de Venezuela.

Tres destructores, el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, fueron vistos en aguas próximas a la isla de Curazao. El resto de la flota partió desde Norfolk, en Virginia, con rumbo al sur.

Qué barcos militares de Estados Unidos están en el Caribe

La primera fase del despliegue está liderada por el Grupo Anfibio Iwo Jima. Lo integran el buque de asalto USS Iwo Jima, el transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.

También forman parte de la misión el crucero de misiles USS Lake Erie, el submarino USS Newport News y el buque de combate USS Minneapolis-St. Paul. Se suman aviones de vigilancia P-8 Poseidon y otro submarino nuclear.

El USS Iwo Jima tiene el tamaño de un portaviones mediano y puede operar con 30 aeronaves. Los buques USS San Antonio y USS Fort Lauderdale transportan marines, helicópteros y vehículos anfibios.

Los destructores cuentan con el sistema de combate Aegis y más de 90 misiles Tomahawk cada uno. Además, llevan helicópteros MH-60 Seahawk y equipos de la Guardia Costera para operativos antidrogas.

Venezuela denuncia abordaje a pescadores en septiembre de 2025

El sábado 13 de septiembre de 2025, el Gobierno de Venezuela denunció que un destructor estadounidense abordó durante ocho horas una embarcación con nueve pescadores en aguas venezolanas.

Caracas calificó el hecho como “ilegal” y aseguró que se trató de una violación de su soberanía.

Maduro advierte sobre ruptura de comunicaciones con Estados Unidos

El lunes 15 de septiembre de 2025, Nicolás Maduro declaró que las comunicaciones con Washington estaban “deshechas” y advirtió que Venezuela se encontraba “más preparada” para una “lucha armada”.

Trump confirma tres ataques a barcos venezolanos

El martes 16 de septiembre de 2025, Trump reveló que sus fuerzas atacaron tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe, y no dos, como había informado antes.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo en la Casa Blanca antes de viajar al Reino Unido, según EFE.

Ese mismo día respondió a Maduro, quien lo acusó de querer invadir Venezuela. “Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, expresó.

Trump aseguró que una de las embarcaciones transportaba cocaína y fentanilo y que murieron tres personas, a las que llamó “terroristas”.

Padrino López ordena duplicar esfuerzos militares

El miércoles 17 de septiembre de 2025, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, instó a “duplicar esfuerzos” militares.

“En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo”, dijo durante un acto en el que anunció nuevas maniobras en la isla La Orchila, en el Caribe venezolano, según EFE.

Escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela

La Administración Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura. Caracas rechaza esas acusaciones y denuncia una “agresión” de Estados Unidos.

El despliegue militar y los recientes incidentes elevan la tensión entre ambos gobiernos y mantienen a la región caribeña en alerta.