A casi tres semanas de las elecciones generales en Honduras, los resultados oficiales siguen sin conocerse, lo que incrementó la incertidumbre política y la tensión social en el país centroamericano.

Elecciones sin resultados en Honduras

La demora en el escrutinio genera cuestionamientos desde distintos sectores y ha elevado el clima de confrontación entre las principales fuerzas políticas, según informó la agencia EFE.

La madrugada de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, se registró un enfrentamiento entre militantes del conservador Partido Nacional y del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) en las afueras del centro donde se realiza el escrutinio especial de actas.

De acuerdo con medios locales, el altercado obligó a reforzar la seguridad en la zona para evitar una escalada de violencia, mientras continuaban las labores de revisión electoral, señaló EFE.

Las autoridades electorales han atribuido el retraso a inconsistencias detectadas en varias actas, lo que ha obligado a un conteo especial que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, líderes políticos y analistas advirtieron que la falta de resultados oficiales podría profundizar la crisis institucional y afectar la estabilidad democrática del país, de acuerdo con reportes recogidos por EFE.

Partidos políticos exigen transparencia en Honduras

Desde el Partido Nacional se exigieron transparencia y celeridad en el proceso, mientras que el oficialismo pidió respetar los tiempos del escrutinio especial para garantizar resultados confiables. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil llamaron a la calma y al respeto del proceso democrático, ante el temor de que la tensión derive en nuevos enfrentamientos.

La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Honduras, en un contexto marcado por antecedentes de conflictos postelectorales. Mientras tanto, la población permanece a la espera de resultados definitivos.

