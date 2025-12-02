Las tres compañías aéreas de línea que vuelan entre España y Venezuela, Iberia, Air Europa y Plus Ultra, recibieron las notificaciones del Gobierno venezolano que suspenden sus licencias para operar allí, según confirmaron a EFE fuentes de las empresas y del sector.

Las notificaciones, firmadas por Edwing José Reyes Martínez, presidente del Ministerio de Transportes y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), establecen la suspensión inmediata de toda actividad aerocomercial.

La decisión coincide con nuevas advertencias de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que emitió una “alta recomendación” para que los operadores civiles eviten el espacio aéreo de Maiquetía, Venezuela, hasta el 31 de diciembre.

La alerta se suma al aviso previo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que señaló riesgos operativos en Venezuela hasta el 31 de enero de 2026. Fuentes del sector confirmaron a EFE que Air Europa y Plus Ultra recibieron las comunicaciones el 1 de diciembre de de 2025.

Iberia fue la primera en suspender operaciones

Iberia fue la primera en suspender operaciones, el pasado 24 de noviembre, tras las recomendaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La aerolínea mantiene cancelados sus vuelos hasta el 31 de diciembre de 2025. Air Europa, por su parte, paralizó su actividad el 25 de noviembre y la extendió hasta el 12 de diciembre de 2025, mientras que Plus Ultra canceló sus frecuencias hasta el 8 de diciembre, fecha en la que evaluará si retoma los vuelos hacia Caracas.

Las tres compañías acumulan más de 20 frecuencias semanales entre Madrid y la capital venezolana.

La suspensión también afecta a las venezolanas Laser y Estelar, que han detenido operaciones pese a que no han recibido, por ahora, retiro formal de licencias. En contraste, cuatro aerolíneas internacionales -Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación- continúan operando en el país.

La medida impacta especialmente a Plus Ultra, cuya operación se concentra casi por completo en rutas latinoamericanas, mientras que para Iberia los vuelos a Caracas representan menos del 2 % de su oferta de largo radio.

Con información de EFE