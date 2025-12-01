Congresistas exigen a Pete Hegseth aclarar ataque a lancha en el Caribe

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Legisladores de Estados Unidos presionan al Gobierno del presidente Donald Trump para que explique las acusaciones sobre un presunto segundo ataque contra una embarcación en el Caribe, informó la BBC.

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Dudas surgieron tras ordenes de Pete Hegseth

Las dudas surgieron tras un reporte de prensa que afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado acciones adicionales contra dos supervivientes.

El informe del Washington Post señaló que un ataque del, 2 de septiembre de 2025, dejó sobrevivientes y que se realizó un segundo lanzamiento tras una supuesta directriz verbal de “matarlos a todos”.

La publicación reavivó cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones antinarcóticos en la región. Hegseth rechazó la versión y la calificó de “noticia falsa”, según recogió la BBC.

Los comités del Congreso anunciaron que investigarán los hechos y que solicitarán información al Departamento de Defensa. Los legisladores dijeron que no contaban con pruebas que confirmen el segundo ataque pero advirtieron que, de ser cierto, podría constituir una violación grave del derecho internacional. El senador demócrata Tim Kaine afirmó que el caso podría alcanzar niveles de crimen de guerra.

El presidente Donald Trump defendió a Pete Hegseth

El presidente Trump defendió públicamente a Hegseth y aseguró que confía “al cien por cien” en su versión. El mandatario sostuvo que su Gobierno investigará la situación porque no habría autorizado un segundo ataque.

BBC informó que las autoridades estadounidenses justifican las operaciones en el Caribe como parte de un conflicto armado no internacional contra presuntos narcotraficantes.

Tensiones para presionar a Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela condenó los ataques y anunció una revisión propia del incidente. El Gobierno venezolano acusó a Washington de incrementar tensiones para presionar al mandatario Nicolás Maduro. Estados Unidos amplió su presencia militar en la zona y sostiene que actúa en legítima defensa frente a embarcaciones dedicadas al tráfico ilícito, de acuerdo con la BBC.

Hegseth insistió en que las acciones estadounidenses cumplen con la legislación nacional e internacional. El secretario aseguró que cada operación se ejecuta contra individuos vinculados a organizaciones consideradas terroristas por Washington y que las acusaciones en su contra son difamatorias.

Enlace externo: Pete Hegseth