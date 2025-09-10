En enero de 2025, Catatumbo vivió el desplazamiento repentino más masivo de la última década en Colombia. Seis meses después, la violencia persiste y sigue afectando a comunidades que no pueden acceder a servicios básicos.

Según Médicos sin Fronteras, el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Ejército ha confinado a más de 11 000 personas y provocó el cierre de puestos de salud rurales en siete municipios.

La organización advierte que muchas familias viven a tan solo tres o cinco kilómetros de un centro médico, pero no acuden por miedo a los enfrentamientos y ataques con drones.

El confinamiento también afecta la educación. La mayoría de escuelas permanecen cerradas y solo el pueblo indígena Barí mantiene clases con sus propios maestros. La situación, señalan, se da en medio de la mayor escalada de violencia desde la firma del Acuerdo de paz en 2016.

Médicos sin Fronteras desplegó clínicas móviles en Catatumbo

Médicos sin Fronteras desplegó clínicas móviles en municipios como Tibú, Teorama, El Tarra y Hacarí, donde se suspendieron las brigadas oficiales de salud.

Entre febrero y junio realizaron más de 2 600 consultas médicas, atendiendo casos de desnutrición infantil, enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, así como mujeres embarazadas sin controles prenatales. También brindaron 240 consultas de salud mental a personas con síntomas de depresión, ansiedad y trauma.

La organización insiste en que la ayuda humanitaria debe garantizarse como un derecho humano y reclama a los actores del conflicto el acceso seguro a las comunidades.

Para la población, con más de 60 años de violencia acumulada y un territorio rico en minerales, palma y coca, la esperanza es mínima. Sin embargo, la presencia de equipos médicos en terreno busca aliviar una crisis que, según la ONU, ya supera en desplazamientos masivos a todo el año 2024.

