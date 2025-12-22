La justicia de El Salvador impuso condenas históricas contra 248 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Las penas se dictaron por múltiples crímenes cometidos como parte de una estructura criminal.

Más noticias

Sentenciados fueron hallados culpables en El Salvador

Los integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha fueron condenados a penas que alcanzan hasta los 1 300 años de prisión, en uno de los fallos más severos dictados contra estructuras criminales en el país.

Las autoridades judiciales salvadoreñas informaron que los sentenciados fueron hallados culpables de varios delitos. Algunos de ellos son homicidios agravados, desapariciones forzadas, feminicidios, extorsión, conspiración para cometer asesinatos, tráfico de drogas y ocupación ilegal de inmuebles.

Los crímenes fueron perpetrados durante varios años y respondían a un esquema organizado dentro de la MS-13, según detalló el medio Tiempo Real.

Uno de los cabecillas de los MS-13 recibió hasta 1 300 años de prisión

De acuerdo con la información judicial, uno de los cabecillas recibió la pena máxima acumulada de 1 300 años de prisión, mientras que decenas de pandilleros fueron condenados a sentencias de cientos de años.

El tribunal consideró probada la responsabilidad penal de los acusados tras valorar testimonios, peritajes y abundante evidencia presentada durante el proceso.

El fallo se dictó en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, con el cual el Gobierno asegura haber debilitado el control territorial y las finanzas de las pandillas.

Para las autoridades, estas sentencias representan un mensaje contra la impunidad y un punto de quiebre en la lucha contra grupos criminales que durante décadas ejercieron violencia sistemática, según reportó Tiempo Real.

¿Quiénes son los Mara Salvatrucha?

Mara Salvatrucha (MS-13) fue una pandilla internacional de criminales designada como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Enlace externo: El Salvador