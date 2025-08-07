La banda argentina de cumbia villera Damas Gratis tenía una fecha para este 6 de agosto de 2025, en Bogotá. Sin embargo, el espectáculo se canceló debido a enfrentamientos, al parecer, entre barras bravas.

El espectáculo estaba previsto en el escenario del Movistar Arena. Videos se difundieron en redes sociales.

Concierto de Damas Gratis se canceló por riñas

El medio El Tiempo informó que testigos contaron que presenciaron riñas entre hinchas de diferentes equipos de fútbol. Los grupos habrían pretendido entrar a la fuerza al evento.

El medio internacional, además, recogió el pronunciamiento de la Secretaría de Gobierno de Bogotá: “Al momento estamos haciendo las indagaciones pertinentes para poder informar lo más pronto posible. Como saben era un evento privado que contaba con su propia logística y seguridad”.

Los asistentes fueron evacuados

En la web del Clarín, a su vez, se recoge que las autoridades del estadio generaron un comunicado, en el que explicaron que cancelación se dio “por motivos de seguridad”, para “proteger a los asistentes y colaboradores” y que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

A la par, se informó que el lugar fue evacuado para garantizar la seguridad de las personas que acudieron al espectáculo.

Pronunciamiento de la autoridad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta de X. El funcionario mencionó que los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son “absolutamente repudiables”.

Agregó que ese tipo de “violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Galán también indicó que convocó una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El propósito es conocer un informe completo de lo sucedido y poder establecer las responsabilidades a que haya lugar. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad“, dijo el funcionario.

También comunicó que una persona murió en las afueras del Movistar Arena. Según la información preliminar, habría sido atropellada. “En todo caso, esto será motivo de investigación”.