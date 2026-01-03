Los medios digitales de Venezuela tuvieron diferentes comportamientos tras la captura de Nicolás por fuerzas estadounidenses. Al menos entre los medios más importantes, hay que diferenciar entre los que son opositores al régimen y los que no.

Los habitantes de Venezuela conocen de la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense. Medios como El Nacional, que está bloqueado por el Gobierno bolivariano, o Efecto Cocuyo, divulgan información de lo que ocurre con la operación militar en Caracas.

No ocurre lo mismo con otros medios, más aliados del chavismo. El Universal, por ejemplo, no tiene una sola publicación de este 3 de enero del 2026. Igual, sin nota alguna de la noticia más importante del día para el mundo y que tiene como escenario a Venezuela, tampoco consta en el Diario de La Guaira.

Los medios que sí hablan de la crisis política en Venezuela

El Nacional es uno de los medios más tradicionales de Venezuela y siempre tuvo una línea crítica. Su caída comenzó con las restricciones del chavismo al papel. El medio impreso cerró y el digital está vedado en Venezuela. La imagen de la portada es el del avión en que Maduro llegaba a Nueva York.

Medios alternativos como Efecto Cocuyo o El Pitazo también tenía de portada, a las 19:46 de Ecuador, la imagen del avión ya en Nueva York, con la puerta abierta, aunque no se distingue a Maduro. Este está más bien en la foto que divulgó Donald Trump.

En Efecto Cocuyo, en cambio, se destaca la intención estadounidense de gobernar Venezuela hasta el momento de transición. Sin embargo, esto es algo que preocupó a los periodistas de estos medios que se juntaron en una transmisión por YouTube en #LaConversaAri. Y lo que más destacó fue la incertidumbre en el país.

Los periodistas reconocieron que Maduro no volverá, pese a la lealtad que mostraron los chavistas con Maduro y que exigían la liberación de lo que califican como “secuestro”. Sin embargo, saben que es importante la figura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros cuadros del chavismo.

Reconocen que el chavismo está fracturado. Y de hecho dijeron que para muchas facciones del chavismo, Trump les arregló las tensiones que había por la figura de Maduro.

Ahora el problema es la sucesión. Recordaron algo: Trump nunca dijo la palabra democracia. Y fue evasivo sobre Edmundo González, para muchos, el verdadero ganador de las últimas elecciones.

Si bien Trump dijo que Estados Unidos se hará cargo de país, lo cierto es que, para los periodistas, el poder se mantiene casi intacto, aunque podrían brotar las tensiones en el chavismo. De hecho, Marco Rubio sostuvo que irán viendo cómo actuarán en Miraflores para ver las acciones a futuro. No ven, por el momento, una transición democrática. “Cayó Maduro, pero no el Gobierno”, dijeron.