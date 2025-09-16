La Comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene como misión documentar crímenes de manera independiente y aportar elementos que permitan actuaciones judiciales.

Aunque sus decisiones no son jurídicamente vinculantes, académicos citados por EFE consideran que sus conclusiones representan una interpretación autorizada del derecho internacional, con el valor de aclarar el marco jurídico y generar obligaciones para otros Estados.

¿Qué supone el hecho de que en Gaza se cometa genocidio?

Determinar que en Gaza se comete genocidio supone la violación de una norma imperativa del derecho internacional. Esto obliga a los Estados a no prestar ayuda que permita mantener la situación y da sustento a recomendaciones como la suspensión de entrega de armas o material militar que pueda usarse en la ofensiva israelí.

Expertos recuerdan que, en caso de constatar violaciones de esta magnitud, los países y organizaciones competentes deben cesar cualquier apoyo a la parte infractora y adoptar medidas que pueden incluir sanciones, embargos o rupturas diplomáticas.

El Consejo de Seguridad de la ONU podría imponer resoluciones vinculantes, aunque la política de veto de Estados Unidos mantiene el órgano paralizado en este ámbito.

Procesos abiertos en contra de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Pese a ello, el informe puede servir de base a tribunales internacionales y a la Corte Penal Internacional, que mantiene procesos abiertos contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios. Profesores de Derecho Internacional destacan que el fallo aumenta la presión política, diplomática y jurídica, fortalece procedimientos judiciales en curso y consolida advertencias previas de organismos de Naciones Unidas.

La Corte Internacional de Justicia ya dictó medidas cautelares en 2024, mientras que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aludió a crímenes de guerra y contra la humanidad, aunque sin declarar genocidio de manera explícita.

La conclusión de la comisión marca así un avance significativo al ser un órgano del Consejo de Derechos Humanos, el más importante de la ONU en materia de derechos fundamentales. Para los especialistas, el camino a seguir es la aplicación estricta del derecho internacional, que incluye asumir responsabilidades, cesar los incumplimientos, reparar daños, aplicar sanciones y enjuiciar a los responsables directos.

