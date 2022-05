Colombia: Así es Rodolfo Hernández, sorpresa en las presidenciales

El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, tiene 77 años y es ingeniero. Foto: Facebook

Redacción El Tiempo (Colombia)

Rodolfo Hernández fue exalcalde de Bucaramanga y es el actual candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y está entre los favoritos de los electores. Este domingo 29 de mayo de 2022 te contamos cuáles son los proyectos que ofrece en caso de llegar a la Casa de Nariño, y sus opciones acerca del proceso de paz, justicia, entre otros temas.

El candidato tiene 77 años y se refiere a sí mismo con su profesión: se nombra como “ingeniero Rodolfo Hernández”

Proveniente de una familia de clase obrera. Luego de obtener su profesión hizo su fortuna al entrar en el negocio de la construcción de vivienda de interés social en los años 90, cuando Colombia atravesaba una crisis de construcción.

Semejanzas con Donald Trump

Lo han llegado a identificar como el Trump colombiano porque construyó su fortuna y se presentó a las elecciones como un outsider, es decir, es un político independiente ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales.

Sobre su paso por la política, inició en 1994 como concejal en Bucaramanga, donde tuvo que lidiar con un proceso disciplinario. En 2015, Hernández financió su propia campaña y fue elegido alcalde de Bucaramanga. Ejerció como mandatario de la capital santandereana hasta que renunció en 2019, después de haber sido suspendido por segunda vez.

En 2021 decidió aspirar a la Presidencia y en la actualidad, está en un proceso judicial por presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la investigación de la Fiscalía, él habría ejercido su poder, supuestamente, para direccionar el otorgamiento de un contrato, por un valor de 336 millones de pesos, al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Fragmentos de una entrevista con Rodolfo Hernández

El medio de comunicación El Tiempo, publicó varias entrevistas con este candidato. A continuación, le presentamos parte de estos diálogos. El 16 de mayo de 2022, le preguntaron:

¿Cuál será su primera prioridad si llega a ser Presidente?

“Generar trabajo. (…) Yo les pregunto, colombianos —los que se van a graduar en 2022—: ¿sí conseguirán trabajo los 70 000 con la oferta que hay hoy o se necesita activar el campo? Mi propósito es sustituir importaciones y generar trabajo a través de activar el campo”.

¿Cuál será el primer proyecto de ley que radicará ante el Congreso?

“Haré un nuevo contrato social con Colombia: el camino hacia la paz real. Será un documento sagrado, ambicioso y alcanzable, resultado de un trabajo honesto para asegurar la dignidad, la libertad y el respeto por el pueblo”.

¿Dialogará con los grupos irregulares como el Eln?

“Yo les ofrecería a los del Eln firmar un otrosí. Señores del Eln: ¿aceptan adherirse al proceso que se firmó con las Farc? Son dos renglones, y nos ahorramos por lo menos 50 000 millones en abogados y cinco años dando plomo y ‘jodiendo’. El mejor seductor para el Eln va a ser lo que vamos a hacer con las Farc en mi gobierno. Será de talla mundial“

¿Habrá reforma tributaria?

“Yo digo que la mejor reforma tributaria es sacar a todos los ladrones del Gobierno. Es impresionante la plata que se están robando. (…) Se roban todo. Burocratizan todo. Traicionan los intereses de los colombianos. Eso es a lo que me comprometo.”

¿Va a reformar la justicia?

“Hay que transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo, que incluya una reforma constitucional. Además, vamos a diseñar un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia a la corrupción. Se creará un fondo de recompensa y pagaremos el 20% de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos. También hay que acabar con el populismo punitivo de volver delito cualquier expresión reprochable contra la sociedad, y también la demagogia politiquera de aplicarles cadena perpetua a los temas más sensibles, para conseguir votos de la galería, mientras la impunidad campea a sus anchas”.

¿Qué va a pasar con los acuerdos de paz?

“Entiendo que el Estado firmó un acuerdo de paz con las Farc. Que tiene dificultades, que tiene imprecisiones, que tiene todo lo que tenga, pero lo firmó. Usted no puede firmar y después decir que no cumple. Claro que eso se puede revisar, pero el otro también revisa, entonces para qué ponernos a gastar energía para revisar una cosa que es un acuerdo de Estado y que se aceptó en la Constitución. Le aclaro: yo soy ingeniero, quiero que lo entiendan los colombianos, y el hecho de que esté de candidato a la Presidencia no quiere decir que me volví sabio. Yo soy ingeniero, yo no soy político. Mire a los políticos, esos que se saben todas las normas, mire el ‘cochinal’ de país que nos tienen”.