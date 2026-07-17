Colectivos de mujeres rechazan propuesta que busca limitar el voto femenino en EE.UU.

Una propuesta planteada durante el Women‘s Leadership Summit 2026, realizado en San Antonio, Texas, generó una fuerte controversia al sugerir que las mujeres renuncien a su derecho al voto femenino en favor de un sistema de “voto por hogar”.

En este sistema, el hombre, como supuesto jefe de familia, sería quien ejerza el sufragio. La iniciativa recibió respaldo de integrantes del movimiento ‘Tradwives’ y se mencionó en un evento impulsado por la organización conservadora Turning Point USA, según informó el Tiempo de Bogotá.

Argumentos a favor del voto por hogar

Las defensoras de esta postura sostienen que el llamado “voto por hogar” contribuiría a reducir los conflictos políticos dentro de las familias y reforzaría la unidad familiar.

Algunas participantes incluso afirmaron que estarían dispuestas a ceder su voto a sus esposos, considerando que comparten los mismos valores políticos y religiosos.

Rechazo generalizado y defensa del sufragio femenino

No obstante, esta propuesta no forma parte de ningún proyecto de ley ni está siendo debatida actualmente en el Congreso de Estados Unidos, según El Tiempo de Bogotá.

La iniciativa ha provocado un amplio rechazo por parte de organizaciones de mujeres y defensores de los derechos de las mujeres, quienes consideran que el sufragiofemenino es un derecho fundamental que no debe ponerse en discusión.

Opiniones sobre la propuesta

Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, calificó la propuesta como una postura minoritaria y expresó su confianza en que los derechos conquistados por las mujeres no serán revertidos.

“El voto femenino es una conquista histórica que ha costado décadas de lucha y que debe protegerse”, sostienen distintos colectivos que han reaccionado al debate.

Impacto en redes sociales y debate sobre igualdad

Aunque la polémica ha tenido amplia repercusión en redes sociales y espacios de opinión, hasta el momento permanece como una propuesta surgida en el marco de la cumbre y sin efectos legislativos.

Sin embargo, la controversia reavivó el debate sobre la igualdad de derechos y la participación política de las mujeres en Estados Unidos, como destacó El Tiempo de Bogotá.

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