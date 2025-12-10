La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles, 10 de diciembre de 2025, una posible intervención de Estados Unidos en México, como volvió a sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, al remarcar que “no es necesario” y su país es “soberano”.

Claudia Sheinbaum explicó por el que descarta la intervención de Estados Unidos

“Eso (la intervención) no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Trump se produjeron el martes, en diálogo con el medio estadounidense Politico, donde señaló que podría autorizar operaciones militares en México contra los cárteles de la droga. También mencionó la posibilidad de replicar ataques similares a los realizados por Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas caribeñas, cerca de Venezuela y Colombia.

Cuestionada sobre esta insistencia, la presidenta evitó entrar en confrontaciones directas y recalcó que no responderá a cada comentario emitido por su homólogo estadounidense.

Claudia Sheinbaum que busca la mejor relación entre México y Estados Unidos

“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso”, indicó.

Las nuevas referencias de Trump a posibles acciones militares ocurren en medio del operativo Lanza del Sur, una estrategia estadounidense para combatir el tráfico de drogas en Latinoamérica.

Bajo este argumento, el Gobierno de EE.UU. destruyó una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, acciones que dejaron más de 80 muertos en operativos extrajudiciales, según datos oficiales.

Con información de EFE