Rescatan a cuatro argentinos arrastrados por el mar en Chile, uno sigue desaparecido

Cuatro jóvenes argentinos fueron rescatados tras ser arrastrados por la marea en La Serena. Un quinto permanece desaparecido y sigue un amplio operativo, hasta este, jueves 20 de noviembre de 2025, informó La Nación.

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Cuatro de los cinco argentinos fueron rescatados

El grupo ingresó a una zona no apta para el baño y fue sorprendido por una fuerte corriente que los llevó mar adentro el fin de semana, entre el 15 y 16 de noviembre de 2025.

El operativo de auxilio se activó de inmediato y desplegó a equipos que trabajaron junto a testigos que dieron aviso. La Nación señaló que entre los rescatados hay jóvenes de entre 12 y 20 años provenientes de San Juan.

Un obrero de construcción chileno ayudó a los jóvenes argentinos

El obrero de construcción chileno Francisco Boldo vio la emergencia y se lanzó al mar para ayudar a los jóvenes. Él logró rescatar a cuatro y los llevó hasta un bote de Prefectura que se acercó al sector para asistirlos. El rescatista explicó que nadó hasta los primeros afectados y aplicó primeros auxilios a un menor que estaba inconsciente.

Luego regresó al agua para apoyar a los otros dos jóvenes que estaban agotados por el esfuerzo. Sin embargo no logró alcanzar al quinto debido a la fuerza del oleaje que complicó su avance y redujo la visibilidad.

El adolescente desaparecido tiene 17 años y fue identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga. Más de 150 rescatistas trabajan en una búsqueda que incluye drones, embarcaciones y personal especializado en zonas de corrientes variables.

La familia del afectado informó que los jóvenes viven en Chile desde hace varios años y estudian en centros educativos locales. También señalaron que uno permanece hospitalizado con progreso favorable y que los otros dos fueron dados de alta tras ser evaluados por los médicos.

La madre de los jóvenes estuvo presente durante el accidente y permanece en estado de ‘shock’ debido a la gravedad del hecho. Los equipos de emergencia mantienen el operativo en el borde costero de La Serena y coordinan labores con pescadores y voluntarios de la zona.

Las autoridades reafirmaron que el sector donde ocurrió el incidente no está habilitado para nadar por el riesgo de corrientes fuertes. También insistieron en que seguirán en la búsqueda del joven desaparecido mientras existan condiciones para operar.

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