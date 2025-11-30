Antes de secuestrar a una niña, le escribió una ‘carta de amor’: Las acusaciones contra Christopher Thomas Wiggins

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Christopher Thomas Wiggins es acusado de secuestrar a una niña de 13 años. El caso ocurrió en el condado Weber.

Los agentes hallaron una carta escrita por el sospechoso. El hallazgo ocurrió dentro de su vehículo.

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Según Univisión, la nota decía: “Eres mi todo”. También incluía “Si me cuesta la vida, tú lo vales”.

Carta de amor extremo, según los investigadores

Otras frases de Wiggins eran “no puedo vivir sin ti”. El hombre tiene 34 años y enfrenta cargos graves.

La acusación es por secuestro en primer grado. El arresto ocurrió cerca de Fort Collins.

La alerta Amber activó una búsqueda urgente

CNN informó que la madre alertó a la policía al no encontrar a su hija.

La menor no respondió llamadas ni mensajes. Tampoco ubicaron a Wiggins.

Sehallaron mensajes e imágenes inapropiadas en el móvil de la niña y eso llevó a activar la Alerta Amber.

La carta se halló en la propiedad familiar

Los investigadores revisaron un remolque del sospechoso. Allí hallaron más notas.

WFLA detalló que la carta contenía varias frases obsesivas. Entre ellas “Sacrificaría todo para estar contigo siempre”.

Los padres habían confrontado al hombre días antes. Ellos habían visto una imagen explícita enviada por él.

Captura de pantalla de la noticia publicada en medios locales.

La familia dijo que Wiggins convivía con ellos. Luego lo expulsaron por su conducta.

Los documentos indican que existió “intimidad sexual”. WFLA reportó que Wiggins disparó contra el coche familiar. Luego entregó el arma.

El sospechoso tenía antecedentes

El historial judicial es extenso. CNN recordó un caso de 2010. En 2011, se declaró culpable por intento de actividad sexual ilegal.

Desde entonces debía registrarse como delincuente sexual, pero en 2014 violó esa obligación.

La niña fue encontrada con vida

CBS News informó que hallaron a la niña en un hotel. El lugar estaba en Colorado.

El arresto ocurrió tras un enfrentamiento. Wiggins estaba armado, indicó el medio.

La policía activó un confinamiento temporal para asegurar la zona.

Los padres viajaron a recogerla. La madre dijo sentirse aliviada.

Las autoridades confirmaron que Wiggins tenía otra condena previa. Esa condena involucró a una menor de 15 años.

Esta historia es un recordatorio urgente de cómo operan los pedófilos y de cuál es la mentalidad manipuladora, persistente y obsesiva que suele caracterizar a los agresores sexuales de menores.