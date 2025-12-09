China superó por primera vez el umbral del billón de dólares en su superávit comercial anual, un hito logrado incluso antes de concluir el año, según destacó The New York Times.

China acumuló 1,08 billones de dólares de superávit impulsado por sus exportaciones

La agencia aduanera china informó que entre enero y noviembre el país acumuló 1,08 billones de dólares de superávit, impulsado por un incremento sostenido de sus exportaciones hacia mercados de Asia, África, Europa y Latinoamérica.

Pese a los aranceles impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump, China mantuvo su ventaja comercial con Estados Unidos.

Según The New York Times, las empresas chinas trasladaron parte del ensamblaje a países como México, Vietnam y naciones del África oriental. Esto les permitió seguir con el envío de productos a Estados Unidos con costos competitivos.

Exportaciones de Estados Unidos a China se redujeron

Aunque las exportaciones a territorio estadounidense se redujeron, las importaciones desde ese país también descendieron, lo que sostuvo un amplio saldo favorable para Pekín.

The New York Times explicó que el superávit de noviembre, de más de 111 000 millones de dólares, fue uno de los más altos registrados en un solo mes. Europa es una de las regiones más afectadas por esta tendencia, ya que China vende ahora más del doble de lo que compra en la Unión Europea.

The New York Times subrayó que la debilidad del renminbi frente al euro y el dólar reforzó la competitividad de la industria china, dificultando a fabricantes europeos igualar sus precios.

Economistas consultados por el diario advierten que mantener un superávit tan amplio podría tener costos internos para China.

Una apreciación del renminbi favorecería a los consumidores chinos, pero encarecería los productos de exportación y pondría presión sobre las fábricas que generan millones de empleos. Aun así, el Gobierno chino defiende su modelo exportador y continúa presionando contra nuevas barreras comerciales.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional revisa esta semana la situación económica del país. Algunos expertos consideran que China deberá aceptar un superávit más reducido en el futuro para estimular el consumo interno y equilibrar su crecimiento.

