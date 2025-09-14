Zane Li tenía 9 años cuando su familia recibió una multa de 100 000 yuanes (14 000 dólares) por tener una segunda hija, bajo la estricta política de hijo único, casi tres veces sus ingresos anuales, recordó Li a CNN.

Deuda profunda para una familia

La sanción dejó a su familia en una deuda profunda y obligó al entonces estudiante a asumir responsabilidades domésticas que marcaron su infancia.

Hoy, Li, de 25 años, asegura que no planea tener hijos, reflejando la postura de muchos jóvenes chinos frente a la política pro natalidad del Gobierno.

China anunció un subsidio anual por cada hijo

China anunció un subsidio anual de 3 600 yuanes (503 dólares) por cada hijo hasta los 3 años, con retroactividad desde enero, en un intento por revertir la caída de nacimientos.

No obstante, CNN reporta que este monto apenas cubre una fracción del costo real de criar un niño, que puede superar los 538 000 yuanes (75 210 dólares) hasta la mayoría de edad, según datos del Instituto de Investigación de Población YuWa. En ciudades como Shanghái o Beijing, el gasto es aún mayor, lo que desalienta a los jóvenes a formar familia.

Causas del bajo interés de no tener hijos

Expertos señalan que las causas del bajo interés no son solo económicas. La desaceleración de la economía, la alta competencia laboral y la presión social generan ansiedad entre millennials y generación Z, explica Emma Zang, demógrafa citada por CNN.

Incluso con subsidios y beneficios, muchos jóvenes consideran que criar un hijo implica más dificultades que ventajas, afectando la efectividad de las políticas gubernamentales.

El Gobierno chino espera que estas medidas, que incluyen también exenciones fiscales y ayudas locales, incentiven los matrimonios y la natalidad, tras abandonar la política del hijo único y permitir hasta tres hijos.

Sin embargo, la percepción negativa de las nuevas generaciones, combinada con el alto costo de la vida, mantiene en jaque los objetivos de crecimiento poblacional. Esto evidencia un desfase entre políticas estatales y necesidades sociales.

