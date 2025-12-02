Chile y Perú responden a la crisis de migrantes con más vigilancia

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, sostuvo una videoconferencia con su homólogo peruano, Hugo de Zela. Ambos acordaron reforzar patrullajes conjuntos y profundizar el intercambio de información para mejorar la respuesta operativa en la frontera, de acuerdo con El País.

Más noticias

Chile y Perú responden a la crisis

La primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria se dio tras el estado de emergencia decretado por el presidente peruano José Jerí en la región de Tacna. Esa medida incluyó el envío de un contingente militar para resguardar el límite con Arica.

La militarización peruana provocó que un centenar de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, quedaran varados en el norte de Chile. La cifra disminuyó durante el fin de semana, pero este lunes unas 70 personas intentaron cruzar sin éxito hacia Tacna.

Durante la tarde el grupo se redujo a cerca de veinte, según reportes locales. El comité binacional trabajará a nivel de viceministros y subsecretarios para coordinar acciones entre Carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú. Su objetivo es garantizar la operación de pasos fronterizos y establecer mecanismos de verificación migratoria, afirmó El País.

El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, señaló que el flujo de egresos es normal y atribuyó las dificultades a nuevas exigencias peruanas.

Perú alberga 1,6 millones de venezolanos

También se conocieron declaraciones del diputado Vlado Mirosevic, quien afirmó que entre 30 y 50 personas cruzan irregularmente cada día desde Chile a Perú.

Diversos testimonios de migrantes señalaron que las condiciones económicas influyen en estos desplazamientos, según recogió El País. Perú alberga 1,6 millones de venezolanos, mientras que en Chile se estima casi 700 000.

El contexto político en Chile intensificó el debate sobre seguridad y migración. El candidato José Antonio Kast ha propuesto expulsiones masivas si llega a la presidencia.

Su planteamiento recibió críticas de cinco excancilleres que calificaron las ideas como inviables y contrarias a estándares humanitarios. Expertos señalaron que la frontera peruana enfrenta altos niveles de informalidad laboral y falta de recursos.

También indicaron que es necesario un enfoque humanitario para atender a personas en situación vulnerable. El País destacó que ambos gobiernos volverán a reunirse el 19 de diciembre para evaluar los avances.

Enlace externo: Chile

Con información de EFE