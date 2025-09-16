El partido político chavista Podemos anunció este martes, 16 de septiembre de 2025, que movilizará a 6000 motoristas en Caracas el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025, como parte de una concentración. Según sus líderes, busca defender la “soberanía” de Venezuela y respaldar al presidente Nicolás Maduro.

El vicepresidente nacional de Movimientos Sociales de Podemos, Robinson Materano, declaró a EFE que la movilización representa el compromiso del partido con la patria y con la paz.

“Estamos en las calles, siempre pidiendo al país la paz y diciéndole al imperio que este es un país de tranquilidad. Aquí no hay terroristas (…) Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Chávez“, señaló Materano, en un comunicado difundido por la agrupación.

Materano reconoció además la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante el reciente despliegue de barcos militares estadounidenses en aguas cercanas al Caribe venezolano.

“En Podemos todos estamos alistados por nuestro compromiso con la patria. Seguimos el legado de nuestro comandante Chávez y seguimos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”, reiteró.

La acción estadounidense se da en el marco de operaciones contra el presunto narcotráfico vinculado al denominado Cartel de los Soles, que la Administración de Donald Trump acusa de liderar Maduro, mientras que el chavismo califica estas acusaciones de “invento”.

Trump indicó que las fuerzas estadounidenses atacaron tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes procedentes de Venezuela, señalando que en la operación fallecieron personas a las que calificó como “terroristas”.

El líder venezolano indicó que las comunicaciones con Washington están “deshechas” y considera que la presencia militar estadounidense responde a un plan para generar un cambio de régimen en el país. Ante esta situación, la movilización de 6 000 motoristas del partido chavista busca enviar un mensaje de respaldo al mandatario y reafirmar la defensa de la soberanía nacional, según EFE.

Con información de EFE