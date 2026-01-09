El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este viernes, 9 de enero de 2026, que ha recibido “muchísimas” consultas de grandes petroleras interesadas en invertir en la industria petrolera de Venezuela. Lo informó justo antes de que el presidente Donald Trump mantenga una reunión con representantes del sector en la Casa Blanca, informaron agencias de noticias como EFE.

Ejecutivos petroleros analizan oportunidades de inversión

Wright explicó que las compañías no han pedido dinero directamente, sino que buscan que Estados Unidos utilice su influencia para crear condiciones comerciales favorables en Venezuela, tras los cambios políticos y económicos recientes en ese país.

La reunión de hoy está diseñada para explorar ese interés empresarial bajo el auspicio del Gobierno estadounidense y analizar oportunidades de inversión en un sector que históricamente ha sido clave para Caracas.

Según el reporte de EFE, entre los asistentes previstos a la cita en la Casa Blanca figuran ejecutivos de grandes compañías petroleras y energéticas con presencia global, incluidas Repsol, Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Shell y Eni, entre otras.

Estas empresas han mostrado interés en estudiar la posibilidad de regresar o ampliar sus operaciones en el país suramericano, que posee unas de las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque con producción reducida en años recientes.

Negociaciones entre Estados Unidos y Gobierno de Caracas

La reunión se produce en un contexto de negociaciones más amplias entre Estados Unidos y el Gobierno interino en Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro y acuerdos sobre el uso y la comercialización de crudo venezolano.

Washington ha señalado su intención de controlar las ventas de petróleo venezolano y facilitar la participación de empresas privadas en su desarrollo, aunque el sector enfrenta dudas debido a la incertidumbre política, la infraestructura petrolera deteriorada y los riesgos asociados a la inversión.

Trump estará acompañado en la reunión por altos funcionarios de su administración, entre ellos Marco Rubio y Doug Burgum, en un intento por articular una estrategia energética que vincule la producción venezolana con el mercado global y refuerce la posición de Estados Unidos como actor clave en el sector petrolero internacional.

