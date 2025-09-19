La Casa Blanca y el Pentágono habrían detenido sugerencias de la Administración de Control de Drogas (DEA) para atacar cárteles en México. La información se da en medio de polémicas sobre operaciones militares recientes en el Caribe.

Sugerencias de la DEA incluía operaciones contra líderes de cárteles

EFE reporta que las sugerencias de la DEA incluían operaciones contra líderes de cárteles y golpes a infraestructuras del narcotráfico. Estas propuestas generaron alarma dentro del Ejecutivo estadounidense, que consideró que carecían de un marco legal sólido.

Las discusiones ocurrieron durante las primeras semanas del segundo mandato del presidente Donald Trump, tras la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

El administrador interino de la DEA en ese momento, Derek Maltz, expresó su respaldo a la idea de atacar laboratorios de drogas y a jefes de las organizaciones, pero destacó que su intención era siempre actuar “en colaboración y cooperación con México”.

Maltz afirmó que los cárteles causaron más muertes de estadounidenses que cualquier otra organización terrorista y que, aunque se ha avanzado en arrestos e incautaciones, “se debe hacer mucho más para detenerlos”.

La DEA no posee jurisdicción para operaciones militares

La complejidad del tema radicaba en que la DEA no posee jurisdicción para operaciones militares directas, como ataques con drones, lo que requería autorización del Pentágono.

Las fuentes citadas por EFE señalaron que catalogar a los cárteles como terroristas no otorgaba autoridad automática para realizar ataques letales sin coordinación interinstitucional y con México. La DEA, consultada sobre el asunto, se limitó a señalar que su misión debe ejecutarse dentro del marco legal y en estrecha coordinación con socios gubernamentales.

Hasta ahora, aunque Trump manifestó su intención de enfrentar directamente a los cárteles en territorio mexicano, la Administración ha optado por reforzar la cooperación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Según EFE, esta decisión refleja la delicada relación entre operaciones de seguridad y la soberanía de México, además de evidenciar los límites legales de la intervención militar estadounidense en territorios extranjeros.

Con información de Efe