Una carta, entregada por los herederos de Jeffrey Epstein y publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, confirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí participó en la celebración del 50 cumpleaños del millonario pederasta. Así lo aseguran informaciones del diario El País, de Madrid, y del Wall Street Journal, de Nueva York.

La carta de Trump a Epstein contenía un dibujo

La carta expuesta tiene un texto que va acompañado de un dibujo de una silueta femenina desnuda, en el que consta la firma Trump en donde debería estar el vello púbico de la figura, un gesto considerado como un guiño erótico.

La felicitación, cuya existencia fue revelada en julio de 2025 por The Wall Street Journal, y de la que hasta hoy se llega a mostrar su contenido, provocó la furia de Trump, quien demandó por 20 000 millones de dólares a ese diario norteamericano, por supuesta difamación.

En ese momento, Trump insistió en que nunca había escrito ni enviado ese mensaje. Sin embargo, con la publicación oficial del documento por parte del Congreso quedó probado lo contrario.

Foto de la carta enviada por Donald Trump a Jeffrey Epstein, publicada por The Wall Street Journal. Cortesía.

“Aquí está: recibimos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existe”, publicaron los representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos, rivales de Trump, en redes sociales.

El contenido de la carta recrea un tono cinematográfico, con un arranque que señala: “Debe de haber algo más en la vida que tenerlo todo”.

Diálogo entre Trump y Epstein

La carta muestra un diálogo entre Trump y Epstein en el que el político destaca que ambos tenían “muchas cosas en común”. De acuerdo con El País, Trump mantuvo una relación de unos 15 años con Epstein, hasta 2004, cuando se distanciaron, antes de que el financiero enfrentara su primer juicio por abuso de menores en 2006.

Epstein murió en 2019 en una celda de Manhattan, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Su fallecimiento fue declarado como suicidio, aunque diversas teorías de conspiración alimentan la sospecha de que pudo ser asesinado para proteger a figuras influyentes. El caso sigue siendo objeto de intenso debate en la opinión pública estadounidense.

