Más de 200 carros involucrados en choque masivo en el centro de China

Más de 200 carros se vieron envueltos este miércoles, 28 de diciembre de 2022, en una colisión múltiple en la provincia de Henan (centro) causada por una densa niebla que limitaba la visibilidad, informaron las autoridades de tráfico provinciales.

El siniestro sucedió a las 07:40 hora local en el puente de Zhengxin, que cruza el río Amarillo y que tiene una longitud de 9,1 kilómetros.

Over 200 cars collided on a bridge in Zhengzhou, #China due to heavy fog.



According to local media, one person fatally injured many were blocked in cars.

The accident caused a huge traffic jam. The police, rescuers are working at the scene.