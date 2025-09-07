El papa León XIV canonizó este domingo 7 de septiembre de 2025 en la plaza de San Pedro a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años. Decenas de miles de fieles asistieron a la ceremonia en la que se proclamó al adolescente italiano como el primer santo milenial. También fue reconocido como santo Pier Giorgio Frassati.

Más noticias

Ceremonia en la Plaza de San Pedro por Carlo Acutis, el santo milenial

La canonización se desarrolló en presencia de fieles de todo el mundo. Muchos jóvenes acudieron con estampas de Acutis. También participó el presidente italiano, Sergio Mattarella. La familia del nuevo santo estuvo en primera fila y su madre, Antonia Salzano, entregó al altar un relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

Durante el rito, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de Acutis y Frassati. Tras la fórmula en latín pronunciada por el papa, la plaza en el Vaticano respondió con un aplauso prolongado.

La vida de Carlo Acutis, el santo milenial

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Su familia se trasladó a Milán, donde desde los 7 años mostró interés por la Iglesia después de recibir la Comunión. Se hizo conocida una de sus frases: “La Eucaristía es mi camino al Cielo”.

Con ayuda de un estudiante de ingeniería informática, aprendió a diseñar páginas web y creó espacios digitales para su colegio, la parroquia y la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, vinculada a su madre. También elaboró un plan digital para rezar el Rosario.

En su barrio colaboraba con personas en situación de pobreza y compartía parte de su paga. En sus vacaciones en Asís, fortaleció su devoción a San Francisco.

Enfermedad y beatificación

En octubre de 2006 le diagnosticaron una leucemia agresiva. Su estado se deterioró en pocos días y falleció el 12 de octubre, con 15 años. Su cuerpo se conserva en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde peregrinan fieles de todo el mundo.

Fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en la basílica de San Francisco de Asís. En mayo de 2025, el Vaticano confirmó que el papa León XIV había firmado el decreto de canonización.

Los milagros atribuidos a Carlo Acutis

La Congregación para las Causas de los Santos reconoció como milagro para su beatificación la curación de un niño en Brasil con una malformación congénita del páncreas en 2013.

El segundo milagro ocurrió en 2022, cuando una joven de Florencia sufrió un traumatismo craneoencefálico. Su madre peregrinó a la tumba de Acutis en Asís para rezar. Ese mismo día, la paciente recuperó la respiración por sí sola, hecho que abrió el camino para la canonización.

Información externa: Quién es Carlo Acutis, el santo milenial

Con información de EFE