Captura de Nicolás Maduro revive el caso de Neomar Lander, asesinado en 2017

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La operación militar del sábado 3 de enero de 2025, permitió la detención del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Para muchos venezolanos, este escenario reaviva recuerdos dolorosos de la crisis política y social que sacudió al país en 2017, entre ellos la muerte del joven Neomar Lander, de 17 años.

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Neomar Lander murió en 2017

El hecho ocurrió durante una manifestación antigubernamental en Caracas. Su fallecimiento se convirtió entonces en uno de los símbolos más sensibles de aquellas protestas, recordó la BBC.

Las circunstancias de la muerte de Lander nunca quedaron del todo claras. Testigos afirmaron que el joven fue alcanzado durante la represión policial de la protesta, mientras que las autoridades venezolanas sostuvieron que su fallecimiento se produjo por la manipulación de un artefacto explosivo casero.

El entonces vicepresidente Tareck El Aissami rechazó públicamente cualquier responsabilidad de los cuerpos de seguridad y aseguró que no existió contacto directo entre el joven y la Guardia Nacional Bolivariana.

Esa versión fue cuestionada por dirigentes opositores, quienes denunciaron contradicciones oficiales y señalaron la falta de una investigación independiente.

Justicia, memoria y responsabilidades en Venezuela

Según la BBC, el caso de Lander se sumó a una larga lista de muertes ocurridas durante la ola de manifestaciones iniciada en abril de 2017, en la que las cifras oficiales y las denuncias de la oposición diferían de manera significativa.

El impacto de su muerte trascendió el ámbito político. El entonces seleccionador nacional de fútbol, Rafael Dudamel, recordó públicamente a Lander tras la histórica clasificación de Venezuela a la final del Mundial Sub-20 en Corea del Sur, haciendo un llamado a detener la violencia y a proteger a los jóvenes del país.

Hoy, años después, la captura de Maduro vuelve a colocar esos episodios en el centro del debate sobre justicia, memoria y responsabilidades en Venezuela.