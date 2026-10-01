Oso negro sorprendió en Aspen, EE.UU., al devorar panes y pasteles de un mercado

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un oso negro sorprendió a visitantes y vendedores de un mercado de agricultores en Aspen, Colorado, Estados Unidos. El animal recorrió varios puestos hasta encontrar una mesa llena de productos de panadería.

El episodio ocurrió el sábado 26 de septiembre de 2026 y quedó registrado en video por una persona que se encontraba en el lugar. Las imágenes muestran al animal acercándose a los puestos mientras algunas personas se alejaban para mantener distancia.

Oso aparece en mercado de agricultores de Aspen

El oso tenía un pelaje de tonalidad clara, conocida como “cinnamon” o canela. Esta característica puede presentarse en algunos ejemplares de oso negro.

De acuerdo con los testimonios citados por El Heraldo de México, el animal recorrió diferentes puestos en busca de comida. Finalmente, llegó hasta una mesa donde estaban expuestos varios panes y pasteles.

El oso comenzó a comer los productos mientras los presentes observaban la escena desde una distancia segura. El momento fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales.

Policía interviene tras aparición del animal

La presencia del oso generó preocupación entre los visitantes del mercado. La policía local recibió el aviso sobre el animal y acudió al lugar para controlar la situación.

Según El Heraldo de México, los agentes despejaron el área y consiguieron alejar al oso de la zona donde se encontraban los vendedores y visitantes.

Después de abandonar el mercado, el animal se dirigió hacia una zona arbolada. No se reportaron personas heridas durante el incidente.

Video del oso que come panes se viralizó

Las imágenes del oso frente a la mesa de productos de panadería rápidamente llamaron la atención en redes sociales. El video fue compartido en TikTok y generó numerosos comentarios.

La escena también provocó bromas entre los usuarios, quienes destacaron la aparente preferencia del animal por los productos dulces.

El Heraldo de México reportó que el episodio ocurrió sin personas lesionadas y terminó cuando el oso fue ahuyentado del mercado. La inesperada visita convirtió al animal en protagonista de una escena poco habitual para quienes acudieron al mercado de Aspen.

Más información sobre Estados Unidos