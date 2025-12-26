Más de 1 700 vuelos en Nueva York, Estados Unidos, fueron cancelados este viernes 26 de diciembre de 2025, según datos del sitio especializado FlightAware.

Más noticias:

La causa de la cancelación de 1 700 vuelos en Nueva York

Los vuelos fueron cancelados por la intensa tormenta invernal que afecta al noreste del país este viernes.

La mayor parte de las interrupciones se concentró en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

Aproximadamente la mitad de las cancelaciones correspondió a vuelos con origen o destino en La Guardia, John F. Kennedy y Newark.

Le puede interesar: Nueva York despierta con su primera nevada

Mientras que los aeropuertos de Detroit, Filadelfia y Boston también registraron importantes retrasos y anulaciones a lo largo de la jornada.

Alerta de viaje por bajas temperaturas y riesgo en carreteras

Ante el avance del temporal, la ciudad de Nueva York emitió una alerta de viaje, al advertir que las bajas temperaturas dificultan el derretimiento de la nieve.

Esto incrementa el riesgo de condiciones resbaladizas y peligrosas en carreteras y vías urbanas.

Las autoridades instaron a los residentes a limitar los desplazamientos no esenciales mientras persistan las condiciones adversas.

Más noticias: Inundaciones paralizan Nueva York tras intensas lluvias

Nieve intensa y afectaciones al transporte

El Servicio Meteorológico Nacional extendió una alerta de tormenta invernal desde Nueva York hasta el noreste de Nueva Jersey, el valle del Bajo Hudson y zonas de Long Island y Connecticut.

Algunas áreas podrían registrar acumulaciones de nieve superiores a los 25 centímetros en los sectores más intensos, advirtió el Servicio.

Las autoridades prevén que el sistema continúe afectando la región durante las próximas horas, con impacto tanto en el transporte aéreo como en el terrestre.