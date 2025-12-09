La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto ofrecer este martes en el Instituto Nobel de Oslo, en la víspera de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue cancelada, informó la organización; esto ante la incertidumbre de su llegada.

El portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim, confirmó que la conferencia “no tendrá lugar hoy” y recordó que la propia Machado ha mencionado en entrevistas “lo complicado que será el viaje a Oslo”.

Por ello, explicó que por ahora no se puede proporcionar más información sobre su llegada a la ceremonia prevista para este miércoles.

La rueda de prensa, programada inicialmente para las 12:00 GMT, había sido pospuesta sin nueva hora, pero finalmente fue cancelada ante las dificultades de desplazamiento de la líder opositora, quien vive en paradero desconocido en Venezuela.

No obstante, Machado había confirmado días atrás al Instituto Nobel su intención de viajar a Noruega para recibir el galardón.

Familiares de María Corina Machado esperan su llegada con optimismo

Este martes, su hermana Clara Machado Parisca aseguró en una entrevista a la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y que la familia la espera “con fe de que va a llegar muy pronto”.

Añadió que no posee información sobre si la dirigente ya salió de Venezuela.

En Oslo también se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, quien estará acompañada de sus dos hermanos durante la ceremonia.

“Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr”, indicó Clara Machado.

Antonio Ledezma afirma que la líder venezolana desea asistir, pero su desplazamiento es incierto

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó este martes que la voluntad de María Corina Machado es asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, aunque dio a entender que su desplazamiento podría no concretarse: “Dios proveerá”.

Ledezma señaló a EFE que “es el deseo de todos” y que se trata de la voluntad de Machado, pero insistió en que, haga lo que haga, contará con “la comprensión de todos los venezolanos”.

El opositor venezolano habló desde el Grand Hotel de Oslo, donde expresó también su ilusión por volver a ver a la líder, quien no ha aparecido en público desde principios de año.

Aseguró que su presencia “activa una explosión de sentimiento” entre quienes depositan en ella sus esperanzas.

Un Nobel que despierta emociones encontradas

Ledezma describió la entrega del Nobel de la Paz como “una turbulencia de sentimientos”.

Explicó que la alegría del reconocimiento se mezcla con el dolor por el sufrimiento de los venezolanos, recordando a los presos políticos y a los millones de familias separadas por el exilio.

Señaló que en Machado “hay un pedazo de ese corazón que palpita” por quienes atraviesan estas dificultades.

El opositor venezolano destacó que el galardón representa “un espaldarazo, un respaldo moral a la lucha del pueblo venezolano”, y sostuvo que los ciudadanos sienten este reconocimiento como propio.

“Si un pueblo ha protagonizado épicas y epopeyas, es el pueblo venezolano, y por eso el Nobel es como una condecoración en el pecho de cada mujer y de cada hombre venezolano”, expresó.

Cambios en la agenda del Instituto Nobel mantienen la incertidumbre

Estaba previsto que Machado llegara a Oslo este martes para participar en la rueda de prensa tradicional del ganador del Nobel de la Paz, en la víspera de la ceremonia.

Sin embargo, el encuentro fue primero aplazado y luego cancelado por el Instituto Nobel de Oslo.

El Instituto reconoció que en este momento no es posible prever cómo y cuándo la exdiputada venezolana llegará a la capital noruega.

La propia Machado, quien vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado días atrás al Instituto Nobel su intención de viajar a Noruega para recibir el premio.